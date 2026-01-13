Войната в Украйна:

Казахстан потвърди: Атакувани са два кораба край терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум

Министерството на енергетиката на Република Казахстан потвърди информацията за инцидентите, станали на 13 януари 2026 г. във водите на Черно море в района на морския терминал на КТК с два кораба, участващи в транспортирането на казахстански експортен нефт. Оттам потвърждават, че танкерът „Matilda“ под флага на Малта, нает от дъщерна организация на националната компания „КазМунайГаз“, е бил атакуван от безпилотен летателен апарат. На кораба е регистриран взрив без последващо горене. Няма жертви и пострадали сред екипажа. Според предварителната оценка на техническите служби, танкерът запазва мореходността си, като към момента не са установени признаци за критични повреди по корпуса.

Още: Петролни танкери на Гърция бяха ударени от дронове в Черно море

Танкерът „Delta Harmony“, плаващ под флага на Либерия, също е бил атакуван от безпилотен летателен апарат, докато е бил в режим на изчакване за товарене. В резултат на инцидента е възникнал пожар, който е бил потушен. Няма пострадали сред членовете на екипажа. Според данни на оперативния щаб, към момента на инцидента все още не е било започнало товаренето на петрол на кораба, товарните цистерни са били празни, поради което не са нанесени щети на експортните ресурси на Република Казахстан.

Министерството на енергетиката координира оперативно действията с националния оператор „КазМунайГаз“, администрацията на консорциума и корабособствениците, за да гарантира сигурността на логистичните вериги и безпрепятствеността на експортните доставки.

Атаките

Двата петролни танкера, управлявани от Гърция, бяха ударени от дронове във вторник близо до терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум, който обработва около 80% от износа на петрол от Казахстан през Черно море, съобщи по-рано днес гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на шест източника, сред които и "Ройтерс". Агенцията съобщава и за трети атакуван танкер, а впоследствие съобщи и за четвърти. Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК) доставя петрол до терминала „Южная Озереевка“ на Черно море, близо до Новоросийск в южната част на Русия. Новоросийск е най-голямото руско пристанище в Черно море и второто по големина руско изобщо.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
