Цветя, които трябва да засадите през януари за красива пролетна градина

Има нещо наистина прекрасно в сеитбата на семена за цветя през януари. Когато дните са все още кратки и свежи, няма нищо, което обичам повече от това да намеря време да се сгуша в работилницата с малко пресен компост, тави за семена и прекрасна селекция от нови пакетчета семена.

Това е не само осъзнато и успокояващо занимание, но и като човек, който отглежда цветя за удоволствие и бизнес повече от десетилетие, го намирам за изключително обнадеждаващо и оптимистично. Планирането на експлозия от цветове и радост, която да изпитаме през следващата година, е ободряваща мисъл.

Когато мислите какво да засадите през януари , много зеленчуци и билки идват на ум, но цветята също са повече от възможни. Засяването на семена за цветя през януари ще означава изобилие от ранни цветя във вашия двор, въпреки че са необходими определени условия, за да покълнат семената. Тук ще ви разкажа подробно от какво ще се нуждаят семената ви, за да виреят, и ще ви вдъхновя със седем от най-красивите и интересни цветя, които можете да засеете през януари.

Естествените нива на дневна светлина и външните температури са ниски през януари, така че засяването на семена може да се нуждае от малко допълнителна помощ под формата на размножителни материали, термопостелки и евентуално дори лампа за отглеждане .

Без значение къде живеете и какъв е местният ви климат, ще засаждате семена на закрито през януари. Слънчев перваз на прозореца може да е всичко, от което се нуждаете, но е невероятно какво може да направи малко помощ от интелигентен комплект за засаждане на семена.

Лампите за отглеждане са чудесни за предотвратяване на изкълчване на разсада , което се случва, когато разсадът не получава достатъчно естествена светлина и е нещо, за което аз съм виновна всяка година, докато отопляемите разсадници осигуряват необходимата топлина, от която семената се нуждаят, за да покълнат. След като имате такъв, ще се чудите как сте се справяли без него.

Салвия фаринацея

Засята през януари, тя образува елегантни сини, лилави или бели цветове, които придават структура и дълготраен цвят.

Освен това е устойчив на суша, така че след като се установи, е идеален за дълги горещи лета.

Ехинацея

Може би не сте се сетили да засеете това многогодишно растение през януари, предпочитайки да купите установено ехинацея по-късно през годината, но ранната сеитба може и ще доведе до здрави растения, които ще цъфтят през първата си година.

Привлекателността на ехинацеята в прерийния стил сякаш никога не отслабва и е лесно да се разбере защо. За мен те са задължителни за отглеждане, лесни за поддръжка, дружелюбни към опрашителите растения, които осигуряват интерес в градината през цялата година.

Има много повече неща, които можете да обмислите да направите в градината си този месец. Например, януари е идеално време за засаждане на многогодишни растения и храсти с голи корени , плюс това има много зеленчуци, които можете да засадите през януари за ранна лятна реколта.