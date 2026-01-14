Руска ПВО ракета уцели жилищна сграда в руския град Ростов: ВИДЕА показват какво стана

Поредна тежка нощ що се отнася до войната с далекобойни дронове между Русия и Украйна, но далеч от случилото се преди денонощие, когато Руската федерация засипа с балистични ракети най-големите украински градове, а Украйна отговори с обстрел по важен руски завод. Тази нощ от въздушната война най-много изглежда пострада Ростовска област в Русия – ОЩЕ: За да спре тока на Украйна: Масиран руски обстрел с балистични ракети, руски завод за дронове гори (ВИДЕО)

Според руското военно министерство, в периода 23:00 часа на 13 януари до 7:00 часа сутринта на 14 януари московско време са свалени общо 48 далекобойни дрона, като най-много – 25, са свалени в Ростовска област. Още 13 са свалени над Ставрополския край, 5 – над Брянска област, 3 – над Крим, и по 1 над Белгородска и Курска област.

Видеокадри в Телеграм дават представа какво е станало в Ростов. Съгласно информацията на украински мониторингови канали като Supernova+, цел на атаката изглежда е бил заводът "Емпилс". Основната му дейност е производство на лакове и бои, но Украйна счита, че предприятието помага и на руската армия с производство на химически вещества за бойни цели. Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар признава в официалния си канал в Телеграм, че избухнал пожар "в един от промишлените обекти в западната част на града".

https://t.co/cWlPXr95bK



Railside loading infrastructure at the expansive plant, likely filled with volatile manufacturing products, is ablaze.



POV: (47.233136, 39.599747)

Area burning: (47.250476, 39.594826) pic.twitter.com/x0IXdpmJGm — OSINTtechnical (@Osinttechnical) January 14, 2026

Със сигурност в Ростов е уцелена многоетажна жилищна сграда, има видеа, които го показват. Слюсар също пише за пожар в многоетажна жилищна сграда в Левенцовски район на Ростов. Ранени са четирима души, включително 4-годишно дете, всички са в среднотежко състояние, добавя губернаторът на Ростовска област. Ударени са два апартамента, заедно с въпросното предприятие, по думите на Слюсар:

Това, което губернаторът обаче не коментира, е от какво е ударена жилищната сграда. Серия от видеокадри подсказва, че ударът е от руска ПВО ракета, вероятно от установка "Панцир". Стрелбата на ПВО е добре заснета, изстреляни са няколко ракети – има и видеокадри, които подсказват ясно, че една от тях "финишира" в жилищния блок:

По-рано, в Крим, беше атакувана поредна ел. подстанция – в Джанкой. Тя е с мощност на напрежението 330 киловата. Това е най-голямата такава подстанция в Джанкой.