Проф. Светослав Малинов каза кога Румен Радев излиза на политическия терен (ВИДЕО)

Въпрос на дни е президентът Румен Радев да излезе на политическия терен. Това каза в предаването Студио Actualno проф. Светослав Малинов, ръководител на катедра “Политология“ в СУ“Свети Климент Охридски“, който беше и еродепутат от ДСБ в ЕНП: “Големият въпрос е кога Румен Радев ще обяви своето участие на парламентарните избори. Бих казал, че ще загуби твърде много, а и беше предупреден от хора, които са гравитирали около него, че ще загуби твърде много, ако не го направи. Когато разни анализатори, или злонамерени анализатори говорят едно или друго за президента, това има своята стойност.

Но когато най-близките му, хора, които са били в неговото обкръжение, които са били негови министри, говорители на негови кабинети, директно го заплашат, разбира се меко и му кажат:

Още: Президентът каза кога ще връчи мандата на ПП-ДБ

Преди връчването на третия мандат

“Ако не го направиш сега, губиш страшно много, губиш и нас“, тогава аз стигам до извода, че президентът всъщност няма особен избор и неговите колебания трябва вече да са приключили.

Така че аз очаквам той да го направи и то очаквам да го направи преди връчването на третия мандат, което би било между другото най-честното. Или преди връщането на третия мандат като нереализиран най-късно.

Но моята логика е, само да я обясня, той трабва да преустанови своята намеса в подготовката на следващите избори, да престане да играе ролята на арбитър, която му е дадена по Конституция, защото трябва да стане един от отборите.

Още: Скача ли Радев на нож на предсрочните избори: Анализ на социолози

Снимка БГНЕС

В този смисъл връчването на третия мандат е пак участие от него. И пак е участие във формирането на кабинета, макар и формално. Затова най-достойният начин да го направи е преди връчването на третия мандат.

Кои партии може да унищожи

Което означава, че му остават 5-6-7 дни максимум. Появяването на Румен Радев сега, разбира се той няма да участва със собствена партия, ще използва регистрация, ще намери някакво ново наименование.

Още: ПП-ДБ имат само една реалистична формула за управление - с Радев: Доц. Петър Чолаков в Студио Actualno (ВИДЕО)

Но излизането му персонално мисля че няма да позволи на ИТН, МЕЧ, БСП, “Величие“, да претендират за присъствие в следващия парламент. Т.е. неговото присъствие ще окрупни.

В този смисъл всяка една от тези партии, които изброих, на пръв поглед му е конкурент, но всъщност Румен Радев практически може да ги унищожи.“

Проф. Малинов каза кои са потенциалните патньори на Радев в едно евентуално управление. Според него не е изключен и вариантът да отидем на още едни предсрочни парламентарни избори.

Оше: Третият мандат и изборите: Социолог каза каква може да е уговорката

Още – във видеоматериала.