"Ала-бала" с машините, принтери и тъмни стаи: Стоил Цицелков за неизвестните на изборите (ВИДЕО)

Когато опозицията събра копия от секционните протоколи през 2024 г., стана ясно, че 60% от избирателите във Венецуела не са гласували за диктатора Матура. Това заяви в предаването "Студио Actualno" изборният експерт Стоил Цицелков, коментирайки методите на правене на избори в латиноамериканската държава с машинен вот, които лидерът на страната тогава не призна. По думите на Цицелков Мадуро не е популярния лидер в района.

Във връзка с предложенията на политическите партии у нас да се гласува машинно, Цицелков каза, че формации като ДПС-Ново начало настояват за скенери, което отново запазва хартията. "Хората отново могат да объркат, могат да изчезнат бюлетини, всякакви мизерии, всичко това може да се случи отново. Точно тези партии са партиите, които карат своите избиратели да снимат в тъмната стаичка, за да може да си получат отметката за вярност", подчерта Цицелков.

Той заяви, че държава абсолютно умишлено не желае да определи ясен стандарт за това какво е параван, затова и кметовете по места си организират "тъмни стаички".

Цицелков припомни, че у нас много поетапно са въведени машините за гласуване, а сега се предлага абсолютно нова технология със скенери в "12 без 5", което абсолютно ще мултиплицира настоящите резултати. Изборният експерт отбеляза, че нашите хартиени бюлетини са едни от най-сложните и скъпи в света.

