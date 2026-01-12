ПП-ДБ имат само една реалистична формула за управление - с Радев: Доц. Петър Чолаков в Студио Actualno (ВИДЕО)

"Всичко е възможно политически, но към момента няма такива електорални данни" - така политологът доц. Петър Чолаков коментира в Студио Actualno желанието на "Продължаваме промяната - Демократична България" да спечелят 121 мандата в следващо Народно събрание при бъдещите избори. "Въпросът е: като нямат този брой депутати, какво правят, кой ще им бъде другарче? Дали пак ще им бъдат от БСП или ИТН? Едното другарче може би няма да влезе, другото е с 5 процента и нещо. Този филм го гледахме през 2022 г. при правителството на Кирил Петков", припомни той.

Останалите варианти

"Като не е този сценарий – кой е? Да управляват с ГЕРБ и ДПС, срещу които протестираха преди месец? Третият вариант е с „Възраждане“ и „МЕЧ“, което изглежда съвсем абсурдно. И накрая – да не управляват", изброи сценариите доц. Чолаков.

Той обаче не изключи възможността да се търсят "свободни валенции" с евентуална партия на президента Румен Радев. По думите му - ПП-ДБ и държавният глава се гледат "срамежливо", а спекулациите за подобна опция са "резонни". "Това ми изглежда реалистична управленска форма, всички останали формули изглеждат имагинерно", каза политологът.

Радев обаче към момента не дава сигнали, че ще се яви на избори с политическа партия на предстоящия парламентарен вот.

Битка за младите

Социологът Добромир Живков от "Маркет линкс" обяви, че битката ще бъде за хората под 30 години. Според доц. Чолаков "по-младите избиратели традиционно се насочват към гласове, които звучат по-радикално, към промяна на политическата система, на статуквото".

"Ако видим протестите, които бяха свързани с края на третото правителство на Бойко Борисов, те изтласкаха на преден план „Има такъв народ“. Тогава младото поколение отиде и си гласува за тази политическа сила. Формации като „Възраждане“ също избират по-млади избиратели. „МЕЧ“ също разчитат на по-млада възрастова група, под 30 години", както, разбира се, и ПП-ДБ, отчете политологът.

"Техните лозунги са ясни – и „Възраждане“ и „МЕЧ“ говорят за ужаса от еврозоната. Щели да се правят тук лагери за бежанци, подхваща темата Костадин Костадинов. Това е една тема, която е запазена марка за тези радикално десни партии – ще ни залеят чужденците, ще ни вземат хляба", допълни той.

Водещ: Мирослав Димитров

