Хиляди бездомни кучета тероризират окупирания от Русия Мариупол (ВИДЕО)

Поради глад, студ и разрушения, окупираният от Русия град Мариупол е пълен с агресивни глутници кучета, съобщават местни жители. Хората са уплашени да пуснат децата си навън, докато болниците са препълнени с хора, ухапани от четириногите.

🐕 Occupied Mariupol is being terrorized by 10,000 feral dogs



Due to hunger, cold, and destruction, the city has been overrun by aggressive packs. Locals are afraid to let their children outside, while hospitals are overwhelmed with people bitten by dogs.



Even Russian State… pic.twitter.com/PYhdH7OvT2 — NEXTA (@nexta_tv) February 9, 2026

Дори руският заместник в Държавната дума Нина Останина казва, че е шокирана и е изискала от лидера на окупацията Денис Пушилин да обяви „извънредна ситуация“. За момента е установено, че в Мариупол няма приюти, като няма дори система за контрол на животните, а само доклади на хартия. Според потърпевшите, проблемът е бил игнориран от новите власти години наред.

Мариупол беше превзет през късната пролет на 2022 година, символ на украинската съпротива там се превърна завод "Азовстал". По това време руснаците пречупиха украинската отбрана с тежки бомбардировки, които сринаха както завода, така и голяма част от града.

Според ООН в битката за Мариупол са убити над 2000 цивилни, но в действителност жертвите са много повече. Преди войната в Мариупол живеят около 430 000 души. 350 000 от тях отдавна са го напуснали.