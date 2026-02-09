Оставката на Румен Радев:

"Имаме президент, който разруши доверието": Американска делегация търси възстановяване на диалога за Гренландия

09 февруари 2026, 19:15 часа 371 прочитания 0 коментара
"Имаме президент, който разруши доверието": Американска делегация търси възстановяване на диалога за Гренландия

Делегация от сенатори на Съединените щати посети Гренландия с намерение да „възстанови доверието“, разклатено от заплахите на президента Доналд Тръмп да анексира арктическия остров, заявиха участниците във визитата. Американският държавен глава предизвика тревога сред европейските съюзници с нееднократните си изказвания, че е готов да поеме контрола над датската територия, дори със сила, като се позовава на рискове за сигурността от страна на Русия и Китай.

„Само с няколко изречения и думи доверието, градено от Втората световна война насам, беше подкопано и разрушено. Трябва да работим за възстановяването му“, заяви на пресконференция републиканската сенаторка Лиза Мъркауски.

Още: След заплахите на Тръмп: Два негови съюзника отварят консулства в Гренландия

В делегацията участват още независимият сенатор Ангъс Кинг, както и демократите Гари Питърс и Маги Хасан. Те посетиха американска военна база в Питуфик и проведоха среща с премиера на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен. Предвидени са и разговори с външния министър на острова Вивиан Моцфелд, предаде АФП.

Миналия месец Тръмп се отказа от повтаряните си заплахи за завземане на Гренландия, след като постигна рамково споразумение с генералния секретар на НАТО Марк Рюте за засилване на американското влияние.

Още: Датският премиер: Трябва да намерим начин да вървим заедно напред със САЩ

Създадена е и работна група между САЩ, Дания и Гренландия, която да обсъжда опасенията на Вашингтон за сигурността в Арктика, като подробности за дейността ѝ не бяха оповестени. „Имаме президент, който разруши това доверие в значителна степен и сега сме изправени пред задачата да го поправим. Смятаме ви за приятели и искаме и вие да ни възприемате като такива“, заяви сенаторът демократ Гари Питърс.

Дания и Гренландия признават, че споделят част от опасенията на Тръмп, свързани със сигурността, но подчертават, че суверенитетът и териториалната цялост остават „червена линия“ в разговорите.

Още: Многохиляден протест в Копенхаген срещу думи на Тръмп

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Доналд Тръмп Дания САЩ Гренландия
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес