"Имаме президент, който разруши доверието": Американска делегация търси възстановяване на диалога за Гренландия

Делегация от сенатори на Съединените щати посети Гренландия с намерение да „възстанови доверието“, разклатено от заплахите на президента Доналд Тръмп да анексира арктическия остров, заявиха участниците във визитата. Американският държавен глава предизвика тревога сред европейските съюзници с нееднократните си изказвания, че е готов да поеме контрола над датската територия, дори със сила, като се позовава на рискове за сигурността от страна на Русия и Китай.

„Само с няколко изречения и думи доверието, градено от Втората световна война насам, беше подкопано и разрушено. Трябва да работим за възстановяването му“, заяви на пресконференция републиканската сенаторка Лиза Мъркауски.

Още: След заплахите на Тръмп: Два негови съюзника отварят консулства в Гренландия

В делегацията участват още независимият сенатор Ангъс Кинг, както и демократите Гари Питърс и Маги Хасан. Те посетиха американска военна база в Питуфик и проведоха среща с премиера на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен. Предвидени са и разговори с външния министър на острова Вивиан Моцфелд, предаде АФП.

Миналия месец Тръмп се отказа от повтаряните си заплахи за завземане на Гренландия, след като постигна рамково споразумение с генералния секретар на НАТО Марк Рюте за засилване на американското влияние.

Още: Датският премиер: Трябва да намерим начин да вървим заедно напред със САЩ

Създадена е и работна група между САЩ, Дания и Гренландия, която да обсъжда опасенията на Вашингтон за сигурността в Арктика, като подробности за дейността ѝ не бяха оповестени. „Имаме президент, който разруши това доверие в значителна степен и сега сме изправени пред задачата да го поправим. Смятаме ви за приятели и искаме и вие да ни възприемате като такива“, заяви сенаторът демократ Гари Питърс.

Дания и Гренландия признават, че споделят част от опасенията на Тръмп, свързани със сигурността, но подчертават, че суверенитетът и териториалната цялост остават „червена линия“ в разговорите.

Още: Многохиляден протест в Копенхаген срещу думи на Тръмп