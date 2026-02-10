Зеленски: Документите за гаранциите за сигурност на Украйна са готови (ВИДЕО)

Документите за гаранциите за сигурност на Украйна са готови. Това заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски в традиционното си вечерно видео обръщение. „Документите за гаранциите са готови. Няма алтернатива на сигурността. Няма алтернатива на мира. Няма алтернатива на възстановяването на нашата държава“, подчерта той.

Още: Десетилетия военно обезкървяване на Украйна, за да рухне пред Русия: Зеленски с визия за кардинална промяна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Зеленски бе категоричен, че през седмицата ще се проведат значими международни събития в областта на отбраната и сигурността. „В Европа нашата позиция ще бъде достатъчно добре представена, същото важи и за Съединените щати. На практика нашият преговарящ екип работи всеки ден по документите и предложенията, които биха могли да доведат до резултати на предстоящите срещи. Най-важното е, че нашите партньори трябва да са на същата позиция като нас по отношение на Украйна: мирът е необходим, а надеждни гаранции за сигурност са единствената реална основа за мир и за предотвратяване на руснаците да нарушават споразуменията чрез удари или някакви хибридни операции“, заяви Зеленски.

„В Европа вече няма страни, които да не знаят какво е руска намеса и какви могат да бъдат руските операции за дестабилизация. Всички виждат и какво правят руските убийци, руските ракети и руските дронове. Защитата от това и осигуряването на сигурност трябва да бъдат осезаеми и да положат основите за траен мир“, категоричен е украинският президент.

Още: Зеленски: Кой преди нас можеше да направи това на руснаците? Никой!