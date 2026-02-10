Оставката на Румен Радев:

Зеленски: Документите за гаранциите за сигурност на Украйна са готови (ВИДЕО)

10 февруари 2026, 1:26 часа 223 прочитания 0 коментара
Зеленски: Документите за гаранциите за сигурност на Украйна са готови (ВИДЕО)

Документите за гаранциите за сигурност на Украйна са готови. Това заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски в традиционното си вечерно видео обръщение. „Документите за гаранциите са готови. Няма алтернатива на сигурността. Няма алтернатива на мира. Няма алтернатива на възстановяването на нашата държава“, подчерта той.

Още: Десетилетия военно обезкървяване на Украйна, за да рухне пред Русия: Зеленски с визия за кардинална промяна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Зеленски бе категоричен, че през седмицата ще се проведат значими международни събития в областта на отбраната и сигурността. „В Европа нашата позиция ще бъде достатъчно добре представена, същото важи и за Съединените щати. На практика нашият преговарящ екип работи всеки ден по документите и предложенията, които биха могли да доведат до резултати на предстоящите срещи. Най-важното е, че нашите партньори трябва да са на същата позиция като нас по отношение на Украйна: мирът е необходим, а надеждни гаранции за сигурност са единствената реална основа за мир и за предотвратяване на руснаците да нарушават споразуменията чрез удари или някакви хибридни операции“, заяви Зеленски.

„В Европа вече няма страни, които да не знаят какво е руска намеса и какви могат да бъдат руските операции за дестабилизация. Всички виждат и какво правят руските убийци, руските ракети и руските дронове. Защитата от това и осигуряването на сигурност трябва да бъдат осезаеми и да положат основите за траен мир“, категоричен е украинският президент.

Още: Зеленски: Кой преди нас можеше да направи това на руснаците? Никой!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Володимир Зеленски война Украйна гаранции за сигурност Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес