За пръв път: ЕС налага санкции срещу пристанища, обслужващи кораби на руския сенчест флот

Европейският съюз предложи да разшири санкциите си срещу Русия, като включи пристанища в Грузия и Индонезия, които обработват руски петрол. Това е първият случай, в който блокът ще наложи санкции на пристанища в трети страни, както се посочва в документ с предложението, публикуван в понеделник. Текстът, прегледан от Ройтерс, ще добави Кулеви в Грузия и Каримун в Индонезия към списъка със санкции, като ще забрани на компании и физически лица от ЕС да извършват транзакции с двете пристанища.

Мерките са част от 20-ия пакет санкции на ЕС във връзка с войната на Русия в Украйна. Пакетът е изготвен съвместно от дипломатическата служба на ЕС и Европейската комисия и беше представен на страните от ЕС в понеделник. Санкциите изискват единодушие, за да бъдат приети. В петък председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен заяви, че пакетът включва ограничения за целия сектор и преминаване от ценовия таван на Г-7 към пълна забрана на морските услуги за руския суров нефт. Пакетът добавя и нови забрани за внос на метали като никелови пръти, железни руди и концентрати, нерафинирана и преработена мед, както и различни метални отпадъци, включително алуминий. Той също така ще забрани вноса на сол, амоняк, камъчета, силиций и кожи.

Предложението включва за първи път използването на инструмент за предотвратяване на заобикаляне на санкциите срещу трета страна. Новите ограничения ще забранят продажбата на металорежещи машини и комуникационни устройства за предаване на глас, изображения и данни, като модеми и рутери, към Киргизстан.

Санкции срещу таджикски банки

ЕС предложи също така да добави две киргизски банки — Keremet и OJSC Capital Bank of Central Asia — към списъка си със санкции за предоставяне на услуги, свързани с криптоактиви, на Русия, както и банки в Лаос и Таджикистан, като същевременно премахне две китайски кредитни институции. Ако предложението бъде одобрено, на изброените банки ще бъде забранено да извършват транзакции с физически лица и дружества от ЕС.

Към санкционната си рамка, която включва замразяване на активи и забрана за пътуване, ЕС предложи да бъдат добавени 30 физически лица и 64 компании. Сред тях са Bashneft, дъщерно дружество на руския петролен гигант Rosneft, както и осем руски рафинерии, сред които две големи завода, контролирани от Rosneft – Tuapse и Syzran. Предложението не включва Rosneft или Lukoil, които вече са засегнати от санкциите на САЩ.

