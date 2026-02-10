Петима души са пострадали при пътен инцидент край Ямбол

Тежка катастрофа на първокласен път между ямболските селата Веселиново и Могила стана днес около 14.30 ч. В инцидента са участвали два леки автомобила. Петима души са транспортирани в Спешното отделение на МБАЛ "Св. Пантелеймон" – Ямбол. Сред тях са двама мъже и три жени, като трите жени са в тежко състояние.

Движението в участъка беше временно ограничено, полицейски екипи подпомагаха пътуващите и ги насочваха по обходен маршрут през Ямбол. Причините за катастрофата се изясняват.

