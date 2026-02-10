Спорт:

Адвокат: Meta и YouTube умишлено целят да пристрастят децата

10 февруари 2026, 1:00 часа 360 прочитания 0 коментара
Адвокат: Meta и YouTube умишлено целят да пристрастят децата

Meta и YouTube, собственост на Google, умишлено са проектирали платформите си така, че да пристрастяват деца, заяви адвокатът на ищцата – 20-годишна американка – при откриването на знаков съдебен процес в Калифорния. „Това дело е за две от най-богатите корпорации в историята, които са проектирали пристрастяване в мозъците на децата“, каза пред съдебните заседатели адвокатът Марк Ланиър в уводната си пледоария, предаде БГНЕС.

Още: Крахът на идеята: Децата заобикалят забраната за социалните мрежи, родителите им помагат

Процесът в Лос Анджелис, под председателството на съдия Каролин Кул, се фокусира върху твърденията, че 20-годишна жена, обозначена с инициалите К.М., е претърпяла тежки психически увреждания, след като е развила зависимост към социалните мрежи още като дете.

Още: Социалните мрежи и децата: Проучване разкрива изненадващи нагласи в Гърция

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Дело YouTube социални мрежи деца пристрастяване адвокат Meta
Още от Технологии
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес