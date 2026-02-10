Адвокат: Meta и YouTube умишлено целят да пристрастят децата

Meta и YouTube, собственост на Google, умишлено са проектирали платформите си така, че да пристрастяват деца, заяви адвокатът на ищцата – 20-годишна американка – при откриването на знаков съдебен процес в Калифорния. „Това дело е за две от най-богатите корпорации в историята, които са проектирали пристрастяване в мозъците на децата“, каза пред съдебните заседатели адвокатът Марк Ланиър в уводната си пледоария, предаде БГНЕС.

Процесът в Лос Анджелис, под председателството на съдия Каролин Кул, се фокусира върху твърденията, че 20-годишна жена, обозначена с инициалите К.М., е претърпяла тежки психически увреждания, след като е развила зависимост към социалните мрежи още като дете.

