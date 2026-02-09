Лайфстайл:

"Мирът не е само липса на конфликти, а среда, в която всеки може да живее пълноценно"

Откриването на зимните Олимпийски игри през 2026 г. в Милано завърши с изненадващо участие на Чарлийз Терон. Родената в Република Южна Африка актриса се появи в официалното си качество на посланик на мира на Организацията на обединените нации, за да предаде послание за надежда, вдъхновено от Нелсън Мандела, на публиката на стадион "Сан Сиро" в петък, 6 февруари.

"Атлети, зрители от всеки край на света, това е послание за мир от моя обичан сънародник Нелсън Мандела", каза тя. "Мирът не е просто отсъствие на конфликти. Мирът е създаването на среда, в която всички могат да процъфтяват, независимо от раса, цвят на кожата, убеждения, религия, пол, социален статус, каста или каквито и да е други социални различия."

Тя продължи: "Днес това послание изглежда по-актуално от всякога. Нека тези Игри бъдат повече от спорт. Нека бъдат напомняне за нашето общо човечество, за взаимното ни уважение и силен призив за мир навсякъде."

Терон застана на сцената до символ на гълъб - протоколът на откриването на Олимпийските игри изисква символично пускане на гълъби след Парада на атлетите и преди запалването на олимпийския факел. От 1992 г. игрите вече не използват реални птици, а само символа.

През ноември държавите членки на ООН приеха Резолюцията за олимпийското примирие за Игрите през 2026 г., която гарантира безопасен достъп на атлетите и официалните лица до Олимпиадата и насърчава игрите да популяризират и укрепват култура на мира в техните общности.

Терон, която е живяла в Милано една година като тийнейджър, не беше единствената известна личност, която се качи на сцената по време на откриването. Марая Кери изпълни две песни по-рано през вечерта, а Андреа Бочели пя малко преди появата на актрисата. Звездата от "Белият лотос" Сабрина Импациаторе също участва в сегмент, посветен на историята на Зимните игри, припомня "People".

Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
