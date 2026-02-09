Руски депутат: Порносайтовете пречат на сперматозоида да се срещне с яйцеклетката

Депутатът от Държавната дума и заместник-председател на Комисията по защита на семейството Татяна Буцкая поиска да се ограничи достъпът до "уебсайтове за възрастни" само за тези граждани на Русия, които вече имат деца. Това тя каза в интервю за радио "Говорит Москва". Тази мярка, според нея, ще вдигне раждаемостта в страната. При тийнейджърите "бушуват хормоните" и те имат нужда да правят секс, по думите й, но вместо това те си губят времето в порносайтове, което пречи "сперматозоидите да срещнат яйцеклетките". Забранят ли се порносайтовете за тийнейджъри и изобщо за бездетни хора, по нейната логика това ще накара раждаемостта в Русия да скочи.

"Ако просто си затворим очите за тази ситуация, тогава този сперматозоид вероятно никога няма да се съедини с тази яйцеклетка", заяви Буцкая. Тя обвини порносайтовете, че намаляват мотивацията на младите руснаци да създават семейства.

Дали обаче забраната на порносайтовете е начинът Русия да се справи със сериозните си демографски проблеми или истински работещият начин би бил да се създадат условия за младите семейства по отношение на здравеопазване, достъпни жилища, финансова сигурност и други, руската депутатка не пояснява. Защото евентуална забрана на порносайтове като цяло би била лесно заобиколима.

