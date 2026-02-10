"Европейска гордост": Кая Калас с коментар за освиркванията срещу Джей Ди Ванс (ВИДЕО)

Хората, които освиркваха американския вицепрезидент Джeй Ди Ванс на Зимните олимпийски игри, демонстрираха „европейска гордост“ след поредица от критични коментари за Европа от страна на американски официални лица. Това заяви в понеделник високопоставеният дипломат от ЕС Кая Калас. Ванс и съпругата му Уша бяха посрещнати с освирквания на стадион „Сан Сиро“ в Милано миналата седмица, когато се появиха за кратко на гигантския екран, развявайки американски знамена по време на церемонията по откриването на Олимпиадата.

Попитана за освиркванията в предаването „Европа днес“ на Euronews, шефката на външната политика на блока Кая Калас заяви: „Е, предполагам, че сме чули много не толкова мили думи от Съединените щати по отношение на Европа.“ „Разбира се, нашата публика също има гордост, европейска гордост. И това личи“, добави тя.

Напрежението между САЩ и Европа

Коментарите отразяват напрегнатото състояние на отношенията между ЕС и САЩ преди конференцията по сигурността в Мюнхен тази седмица, на която европейските лидери ще се срещнат с членове на администрацията на американския президент Доналд Тръмп. На миналогодишната конференция Ванс шокира много европейци с критични коментари за Евросъюза, който обвини, че задушава свободата на словото и рискува да унищожи цивилизацията поради миграцията.

Вицепрезидентът и други представители на администрацията на Тръмп продължиха с други пренебрежителни коментари, като вицепрезидентът наскоро обвини европейците в двойни стандарти в отношенията им с представителите на САЩ. „Европейците са толкова приятелски настроени насаме и са готови да направят много компромиси, а после публично ни атакуват и казват: „Няма да работим с американците. Няма да правим нищо с американците“, каза Ванс в интервю за телевизионното токшоу на Мегин Кели, публикувано в събота. „Съжалявам. Всичко това е лъжа“, добави той.

Тези коментари дойдоха след заплахата на Тръмп да завземе Гренландия, самоуправляваща се датска територия в Арктика. Въпреки че е поканен, Ванс не планира да се присъедини към тазгодишното издание на Мюнхенската конференция, според информации на Bloomberg и Fox News. Вместо това, държавният секретар Марко Рубио ще води американската делегация на конференцията, каза председателят на форума Волфганг Ишингер пред репортери в Берлин в понеделник.

