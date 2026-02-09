Петрохан, тайни къщи за складиране на милиарди, версиите: Специален анализ на Стефан Гамизов (ВИДЕО)

Адова колонада. Аз не мога ви кажа факти, но и не мога да вляза в теория на конспирацията. Аз имам изградени изводи за себе си. Дълбоко убеден съм, че става въпрос за екзекуция с цел да се прикрие друга престъпна дейност. Най-вероятно става дума за къща и склад за пари, които са обществени средства.

Това заяви в предаването “Студио Actualno” политическият анализатор и енергиен експерт Стефан Гамизов, коментирайки шокиращия случай в хижа “Петрохан” и впоследствие откритите тела край "Околчица".

Според Гамизов става дума за публичната тайна в много затворени среди, че съществуват къщи, в които се складират милиарди откраднати левове. Гамизов счита, че след влизането в еврозоната, тези къщи стават излишни по механизма за изпирането на парите - веднъж превърнати в евро, тези мръсни пари могат да се складират. Анализаторът смята, че е очевидно, че става дума за престъпна дейност. Тези къщи се намират на двата контрабандни края на страната, отбеляза Гамизов.

Експертът коментира възможна хипотеза за връзката между мегаскандала “Епстийн”. “България е много важна дестинация за изпиране на пари на хора от Запада”, каза Гамизов. Той счита, че у нас в политиката, в обществото и икономиката има три групи. Двете произтичат от комунистически фамилии и бившата Държавна сигурност и имат директната закрила на Русия. Според него тези групи се дебнат в момента. Аз вярвам, че в една от тези къщи са били парите на една от тези групи, каза още Гамизов.

