Войната в Украйна:

Петрохан, тайни къщи за складиране на милиарди, версиите: Специален анализ на Стефан Гамизов (ВИДЕО)

09 февруари 2026, 19:30 часа 341 прочитания 1 коментар

Адова колонада. Аз не мога ви кажа факти, но и не мога да вляза в теория на конспирацията. Аз имам изградени изводи за себе си. Дълбоко убеден съм, че става въпрос за екзекуция с цел да се прикрие друга престъпна дейност. Най-вероятно става дума за къща и склад за пари, които са обществени средства.

Това заяви в предаването “Студио Actualno” политическият анализатор и енергиен експерт Стефан Гамизов, коментирайки шокиращия случай в хижа “Петрохан” и впоследствие откритите тела край "Околчица".

ОЩЕ: "Петрохан": Разследващите показаха записи, обявиха основната версия и хронологията (ВИДЕО)

Според Гамизов става дума за публичната тайна в много затворени среди, че съществуват къщи, в които се складират милиарди откраднати левове. Гамизов счита, че след влизането в еврозоната, тези къщи стават излишни по механизма за изпирането на парите - веднъж превърнати в евро, тези мръсни пари могат да се складират. Анализаторът смята, че е очевидно, че става дума за престъпна дейност. Тези къщи се намират на двата контрабандни края на страната, отбеляза Гамизов.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Експертът коментира възможна хипотеза за връзката между мегаскандала “Епстийн”. “България е много важна дестинация за изпиране на пари на хора от Запада”, каза Гамизов. Той счита, че у нас в политиката, в обществото и икономиката има три групи. Двете произтичат от комунистически фамилии и бившата Държавна сигурност и имат директната закрила на Русия. Според него тези групи се дебнат в момента. Аз вярвам, че в една от тези къщи са били парите на една от тези групи, каза още Гамизов.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Actualno.com
Actualno.com Отговорен редактор
Петрохан Стефан Гамизов хижа убийство Студио Actualno
Още от Интервю
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес