Изстрели край израелското посолство в Стокхолм

ОЩЕ: 13 външни министри към Израел: "Спрете офанзивата в Рафах"



Засегнатият район се намира между столичния мост Дюргарден, Нобеловия парк и църквата "Оскар". В този район се намира посолството на Израел.

Stockholm Police investigate shooting near Israeli embassy: Several people have been detained so far. https://t.co/kGnc7oH7cF JPost pic.twitter.com/ZaYtaPq3j6