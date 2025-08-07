Светкавица предизвика пожар край морето

Светкавица е предизвикала пожар в землището между местността "Капче" в ж. к. "Меден Рудник" и квартал "Горно Езерово" в Бургас. Запалило се е стърнище, като огънят се разпространил в район с малка гориста растителност. Инцидентът е възникнал вчера следобед, съобщават от областната дирекция на МВР в Бургас. Около 18.00 ч. пожарът е овладян. По първоначални данни са изгорели дървета, храсти и сухи треви, се казва още в полицейския доклад.

Подобни инциденти с мълнии

Припомняме, че преди дни мълния предизвика пожар в трънското село Цегриловци. Огънят бързо е бил потушен и щетите са минимални. Изгоряла е само една бала със сено, останалите са били спасени от местните огнеборци. Заради бурята е горял и трафопост в пернишкия квартал „Изток”. Причината е късо съединение. Унищожени са около 4 метра кабели за високо напрежение. Съоръжението като цяло е спасено.

Наскоро мълния прекъсна футболен мач на стадиона в Клупци в Лозница в Сърбия, като вследствие на удара двама играчи от местните клубове са пострадали.

Междувременно стана ясно, че в събота се е е случил подобен инцидент в чешкия град Опава. Мълния е паднала по време на футболна тренировка за деца. Едно дете е хоспитализирано със сериозни наранявания, а други седем и един възрастен са с леки наранявания. ОЩЕ: Мълния е довела до пожар в българско село