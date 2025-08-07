Еврото премина нова психологическа граница спрямо долара

Еврото запазва стабилно нивото си спрямо долара през август и днес, 07.08.2025 г., след като в края на юли падна до курс от около 1,14. Преди това европейската единна валута се движеше на изключително високи нива, стигайки до 1,18 в началото на юли, но спадът в края на изминалия месец не беше виждан като стойност от началото на месец юни. Сега тенденцията към постепенно подобряване на курса е факт.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин, 7 август, единната европейска валута се продаваше за 1,1675 долара - или 0,15 % над курса от вчера (при затварянето на пазарите той бе 1,1657). По-рано на 6 август, а и преди това през месеца, еврото се търгуваше за под 1,16 долара.

Европейската централна банка определи на 6 август референтен курс на еврото от 1,1604 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 31 юли, когато пазарите затвориха при ниво 1,1413 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 23 юли - единната европейска валута бе със стойности от 1,1774 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 1 юли - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,1811 спрямо щатския долар.

