Войната в Украйна:

Еврото премина нова психологическа граница спрямо долара

07 август 2025, 09:09 часа 590 прочитания 0 коментара
Еврото премина нова психологическа граница спрямо долара

Еврото запазва стабилно нивото си спрямо долара през август и днес, 07.08.2025 г., след като в края на юли падна до курс от около 1,14. Преди това европейската единна валута се движеше на изключително високи нива, стигайки до 1,18 в началото на юли, но спадът в края на изминалия месец не беше виждан като стойност от началото на месец юни. Сега тенденцията към постепенно подобряване на курса е факт.

Още: Еврото бавно се движи в новата си посока спрямо щатския долар

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин, 7 август, единната европейска валута се продаваше за 1,1675 долара - или 0,15 % над курса от вчера (при затварянето на пазарите той бе 1,1657). По-рано на 6 август, а и преди това през месеца, еврото се търгуваше за под 1,16 долара.

Европейската централна банка определи на 6 август референтен курс на еврото от 1,1604 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 31 юли, когато пазарите затвориха при ниво 1,1413 спрямо долара.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: iStock

Още: Познати на полицията лица са хванати да продават фалшиви банкноти в евро

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 23 юли - единната европейска валута бе със стойности от 1,1774 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 1 юли - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,1811 спрямо щатския долар.

Още: Кой ще употреби КЗК и КЗП на прага на еврото: БНБ с притеснения

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
евро долар валутен курс валутен пазар валутни курсове
Още от Финанси
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес