Додик не пуска кокала: Свиква референдум дали да остане президент

След като Централната избирателна комисия на Босна и Херцеговина отне мандата на президента на Република Сръбска - Милорад Додик изглежда не пуска кокала и заяви, че народът ще реши на референдум дали той ще остане президент, предава македонската медия "360 степени" Припомняме, че избирателният орган на Босна и Херцеговина (ЦИК) го лиши от мандата му, защото той беше осъден по законен начин.

Присъдата на Додик

Додик беше осъден на една година затвор и шестгодишна забрана за политическа дейност за неуважение към решенията на върховния международен представител в Босна и Херцеговина.

Междувременно адвокатът на Додик, Горан Бубич, е подал искане до Съда на Босна и Херцеговина за замяна на присъдата лишаване от свобода с глоба. Според медиите в Сараево искането е за глоба от 36 500 конвертируеми марки (около 18 700 евро), тъй като законът позволява паричен откуп за присъди до една година затвор.

Референдумът

Додик оцени този ход като неприемлив и обяви, че Народното събрание на Република Сръбска ще реши да свика референдум в следващия период.

"Въпросът ще бъде дали президентът на Република Сръбска трябва да приема решения, които разрушават конституционния ред. Ако гражданите кажат „да“, тогава смъртната присъда на Република Сръбска е подписана. Ако не, ние сме готови да продължим политическата борба, независимо от личните последици“, добави още той.

Според него, именно хората са му дали мандата и затова, както каза, ще го изслушат на референдум.

Референдумът ще се проведе съгласно измененията в Закона за референдума и гражданската инициатива, които бяха приети миналата година. Според тях за успешен референдум е необходимо мнозинство от явилите се избиратели, а не мнозинство от общия брой регистрирани избиратели.

