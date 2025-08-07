Войната в Украйна:

07 август 2025, 09:55 часа 239 прочитания 0 коментара
Черно море взе две жертви край Слънчев бряг

Морето край Слънчев бряг взе две жертви в сряда - удавили са се двама мъже, съобщи БГНЕС. Единият удавник е много възрастен мъж от Полша – на 93 г., а самоличността на другия все още не е установена.

Първият сигнал е подаден около 10:25 часа в полицията в Несебър. Тялото на удавник е извадено от спасител в района на плажа пред дискотека „Бедрум“ в Слънчев бряг. Мъжът е на видима възраст между 60 и 70 години, с едро телосложение и рядка прошарена коса, но все още не е изяснена самоличността му.

Вторият случай е от 15.30 ч. вчера следобед. Спасител от 20. пост на плажа пред хотел в „Слънчев бряг“ е извадил от морето мъж в безпомощно състояние. Въпреки оказаната му спешна медицинска помощ мъжът починал. Установено е, че тялото е на 93-годишен полски гражданин.

Снимка: iStock

Телата и на двамата удавници са откарани в отделение „Съдебна медицина“ към УМБАЛ – Бургас за аутопсия. И по двата случая са образувани досъдебни производства.

