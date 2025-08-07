"Борбата е за сърцето и съзнанието на Тръмп": Анализ след срещата Уиткоф - Путин

Свидетели сме на откриване на един нов фронт - а именно борбата за сърцето и съзнанието на американския президент. Това коментира в сутрешния блок на БНТ Йордан Божилов от Софийския форум за сигурност във връзка със срещата на американския пратеник Стив Уиткоф с руския диктатор Владимир Путин в Москва, която продължи три часа. Това според Божилов е много за такава среща и затова той предполага, че са обсъдили различни въпроси.

Фронтът за сърцето на Тръмп

Божилов обясни, че американският президент е сериозен фактор в тази война, но не и решаващ.

"От една страна американската военна помощ е ключова за Украйна, от друга страна възможностите на Америка да наложи санкции, но така или иначе Русия ще се опита да се позиционира в един по-приемлив и по-положителен смисъл пред Тръмп, за да го принуди да промени отношението си към Украйна и към помощта за Киев и по всяка вероятност отношенията със съюзниците в рамките на НАТО", коментира Божилов. ОЩЕ: Срещата Путин-Уиткоф завърши, войната - не (ВИДЕО)

Идва ли мирът?

Божилов отбеляза, че дори и след тази среща позициите на двете страни остават коренно противоположни както по отношение на териториите, които Русия вече е завзела, така и по отношение на членството на Украйна в НАТО. "Заради това съм по-скептичен за постигане на мир", каза още той. Нещо повече - Божилов не вижда Русия да иска мир, като обърна внимание, че тя малко по малко настъпва на бойното поле.

Според него обаче Америка няма много възможности да повлияе решително върху бойните действия или въобще върху волята на Русия, а Москва няма да пристъпи към мирни преговори, ако се покаже, че е под натиск от друга страна.

"Путин се опитва да излезе от изолацията, така че на този фронт отношението на САЩ към Русия той се опитва да играе в това - да се покаже в една по-положителна роля, което да повлияе на оценката и действията на американския президент", коментира още Божилов.

Според бившият генерален директор на БНР и бивш кореспондент на БНТ и БНР в Москва Валерий Тодоров оптимизмът сякаш изпреварва преговорите.

"Съгласието на Русия да води преговори с украинския президент е един напредък или промяна, макар и не като голяма стъпка в предварителната позиция. Москва смята, че може да разговаря със Зеленски, но ще търси гаранции с други фигури", добави още той.

Според него има четири сценария какво може да се случи, ако се постигне примирие, като един от тях е "Грузински". ОЩЕ: Журналист: Много трудно ще бъде постигнато съгласие между Русия и Украйна