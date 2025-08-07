Ремонтиран храм в Западна България стои заключен за миряните: Ето какво ще стане с ключа

Ремонтиран храм в село Бураново, община Кочериново, стои заключен. Местните хора недоволстват. "След Илинден във вторник са идвали, правили са ревизия и отец Георги Граховски е взел парите, взел е ключа и заключил храма. От тогава храмът не се отключва", коментира местен жител в сутрешния блок на БНТ. "Ние си харесваме черквата и редовно я посещавахме. Защо заключи черквата?", пита друг жител на селото.

Възстановяването на храма

Стана ясно, че храмът е възстановен с дарени материали и с труда на местните жители. Кметският наместник на село Бураново Димитрина Янкова благодари на всички фирми, които са дарили материалите, за да стане този храм толкова прекрасен. "Много фирми наляха материалите в него. Това е най-важното за това село. Тук се спекулира с финансова злоупотреба – всички фирми дойдоха и бяха поканени на Илинден и се видя коя фирма какво е дарила. Трудът беше на жителите на село Бураново. Този храм стана номер едно в община Кочериново", заяви Янкова.

Обещанието на свещеника

БНТ са се свързали с отец Георги Граховски, който обяснил пред националната телевизия, че се опитвал да избегне злоупотреби и се оправдал, че обслужва пет населени места и му е трудно да бъде постоянно в Бураново, но след дълъг разговор е обещал да предостави ключа на жител от селото, за да може храмът да се отключва.