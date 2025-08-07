Войната в Украйна:

Французи отказаха 1 милион евро от ЦСКА за алжирец, „червените“ готвят нова оферта

07 август 2025, 09:33 часа 333 прочитания 0 коментара
Втородивизионният френски Клермон Фуут е отказал оферта от ЦСКА на стойност 1 милион евро за един от основните си футболисти през миналия сезон. Става въпрос за 22-годишния алжирски полузащитник Майдин Дуан. Това съобщи авторитетното местно издание „Екип“. Според информациите ръководството на Клермон е отхвърлило предложението на „армейците“, тъй като французите искат да получат повече пари за лявото си крило.

Майдин Дуан се представя отлично в Клермон Фуут 

Майдин Дуан е част от Клермон Фуут от лятото на 2024-та, когато пристига в отбора от състава на Метц. До момента той има на сметката си 36 мача за тима във всички турнири, в които се е отчел с пет попадения и е направил две асистенции. Алжирското крило има договор с Клермон до лятото на 2026-та като според авторитетния портал „Transfermarkt“ цената му е около 800 хиляди евро.

Към крилото има сериозен интерес от няколко европейски отбора 

Към Майдин Дуан има сериозен интерес от няколко европейски отбора. Поради тази причина от ЦСКА са решили да изпратят възможно най-бързо оферта за него и така да изпреварят конкуренцията за подписа му. След първоначалния отказ на ръководството на Клермон Фуут да продаде алжиреца за 1 милион евро обаче шефовете на „армейците“ готвят ново предложение, което ще бъде с по-високи финансови параметри. Очаква се в следващите дни да има повече яснота около евентуалната сделка.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
