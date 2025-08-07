Войната в Украйна:

Откритие на Перперикон: Проф. Овчаров показа средновековния HIMARS

"Голяма находка от последните дни е следа от бойните действия между България и Византия. Става дума за бойна топка за каменометна машина, използвана през 13-14 век от българските или от византийските войски. Никита Хониат ни разказва за тези бойни топки, които са били своеобразните системи HIMARS на Средновековието", разказа археологът проф. Николай Овчаров в сутрешния блок на БНТ по повод откритията на тазгодишните разкопки на Перперикон. 

Той обясни, че подобни топки са хвърляни с голяма сила и са се разбивали в скалите и са правили къртеч, който е помитал нападащите или съответно отбраняващите се. 

"Около 15-килограмово гюле, което е било използвано за такива цели. Имаме много нови щрихи за историята на Перперикон. Разкопките продължават вече два месеца, тази година кампанията е много голяма, най-голямата в България и ние разчитаме да разчистим напълно пространството между Акропола и Голямата базилика в южния квартал", обясни проф. Овчаров. 

Какво крие Перперикон?

"Много неща крие Перперикон - сега сме в южния квартал. Вече 10 години работим тук след като приключихме Акропола. В последните две години разкриваме едно небогато, но уникално селище от 13-14 век - нарекохме го градът на хобитите, защото действително тук са живеели най-бедните хора. Сред техните жилища се намират и техните гробове", разказа проф. Николай Овчаров. 

По думите му Перперикон през 14 ти век е бил епископски център, за който са воювали нееднократно България и Византия. ОЩЕ: Американски сайт за туризъм обяви Перперикон за европейския Мачу Пикчу

