Кая Калас: Русия ще плати репарации, иначе няма да си получи замразените активи

Комисарят по външната политика на Европейския съюз Кая Калас днес заяви, че не е  възможно да си представим връщането на руските активи, замразени в блока поради войната в Украйна, освен ако Москва не плати репарации, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Не можем да си представим, че... ако... има примирие или мирно споразумение, тези активи ще бъдат върнати на Русия, ако тя не е платила репарациите“, заяви тя пред репортери преди срещата на външните министри на ЕС в Копенхаген.

