Тръмп преговаря за разполагане на частна армия в Украйна

Американски частни военни компании биха могли да бъдат ситуирани в Украйна като част от дългосрочен мирен план, съобщи днес британското издание The Telegraph. Американският президент Доналд Тръмп води договаряния с европейски съдружници за разрешаване на въоръжени наемници да оказват помощ за изграждането на укрепления за защита на американските интереси в страната. Планът е замислен като заобиколно решение, след като президентът на Съединени американски щати даде обещание, че американски войски няма да бъдат ситуирани в Украйна.

Цели на наемниците

Американски наемници биха могли да бъдат разположени с цел да оказват помощ за възобновяване на фронтовата отбрана на Украйна, определяне на нови бази и отбрана на американския бизнес.

Смята се, че наличието на частни бойци би работило като възпиращ фактор, който би обезкуражил Владимир Путин да наруши евентуално преустановяване на огъня.

Планът се разисква заедно с редица гаранции за сигурност – изготвени от "коалицията на желаещите", водена от Великобритания и Франция – които ще стоят в основата на дългосрочен мирен план.

Окончателните детайли – които включват въздушно управление, обучение и военноморски сили в Черно море – биха могли да бъдат оповестени още този уикенд след седмици на дипломатическа интензивност, започната от преговорите на Тръмп с Путин в Аляска.

Европейските военни специалисти ускориха работата си, откакто Тръмп заяви на евролидерите, че Путин е отворен за това западните съдружници да предложат гаранции за сигурност на Украйна.

Американският висш главнокомандващ също по този начин сигнализира за готовността си да подкрепи такава мисия, която може да се трансформира в една от най-значимите задгранични задачи след войните в Афганистан и Ирак.