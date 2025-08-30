Зеленски: Убиха командира от Майдана Андрий Парубий в Лвов

Бившият председател на Върховната рада Андрий Парубий е бил убит в западния град Лвов, съобщи днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс и БТА. "Министърът на вътрешните работи Игор Клименко и главният прокурор Руслан Кравченко току-що докладваха за първите известни обстоятелства около ужасното убийство в Лвов. Убит е бил Андрий Парубий“, написа Зеленски в мрежата "Екс". Издирването на убиеца продължава, допълни той.

За момента не се съобщават повече подробности.

Преоблечен куриер и 7 куршума

Украинските медии обаче неофициално твърдят, че убиецът се маскирал като куриер, а след стрелбата е изчезнал с електрически велосипед.

Това твърди РБК-Украйна и допълва, че 54-годишният политик е прострелян няколко пъти и е издъхнал преди пристигането на Спешна помощ. На мястото на стрелбата са намерени 7 гилзи.

Снимка Getty Images

Полицията работи за установяване на самоличността на стрелеца, който е избягал от местопрестъплението.

Кой е Андрий Парубий

Парубий започва политическата си кариера в Лвов, бил е депутат в градския и областния съвет. От 2007 до 2012 г. - народен депутат на Украйна от блока „Наша Украйна - Народна самозащита“. През февруари 2012 г. напуска партията „Наша Украйна“, а по-късно се присъединява към партията „Фронт на промяната“.

От 2012 до 2014 г. - народен депутат на Украйна от политическата партия „Баткивщина“.

Командир на Майдана

Той е активен участник в Революцията на достойнството, фактически е командир и ръководител на палатковия лагер Евромайдан и ръководител на отрядите за самозащита на Майдана.

През март 2014 г. Парубий е назначен за секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана. На извънредните избори за Рада през 2014 г. е избран за народен депутат на Украйна от партийната листа на Народния фронт.

През декември същата година Парубий е избран за първи заместник-председател на Върховната рада, а през април 2016 г. става председател на парламента.

На изборите през 2019 г. е избран за народен депутат от партия „Европейска солидарност“.

През 2018 г. украиската депутатка Надежда Савченко заяви пред руски медии, че именно Парубий е снабдил протестиращите на Майдана със снайпери.

