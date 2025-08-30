Войната в Украйна:

Зеленски: Убиха командира от Майдана Андрий Парубий в Лвов

30 август 2025, 13:49 часа 215 прочитания 0 коментара
Зеленски: Убиха командира от Майдана Андрий Парубий в Лвов

Бившият председател на Върховната рада Андрий Парубий е бил убит в западния град Лвов, съобщи днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс и БТА. "Министърът на вътрешните работи Игор Клименко и главният прокурор Руслан Кравченко току-що докладваха за първите известни обстоятелства около ужасното убийство в Лвов. Убит е бил Андрий Парубий“, написа Зеленски в мрежата "Екс". Издирването на убиеца продължава, допълни той.

За момента не се съобщават повече подробности.

Преоблечен куриер и 7 куршума

Още: Русия използва изтезания систематично и с въображение: Още за излизането й от Конвенцията срещу мъченията

Украинските медии обаче неофициално твърдят, че убиецът се маскирал като куриер, а след стрелбата е изчезнал с електрически велосипед. 

Това твърди РБК-Украйна и допълва, че 54-годишният политик е прострелян няколко пъти и е издъхнал преди пристигането на Спешна помощ. На мястото на стрелбата са намерени 7 гилзи.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Снимка Getty Images

Полицията работи за установяване на самоличността на стрелеца, който е избягал от местопрестъплението.

Още: Директно отговорен за десетки изгорели през 2014 година в Одеса чиновник се заканва да отмъсти

Кой е Андрий Парубий

Парубий започва политическата си кариера в Лвов, бил е депутат в градския и областния съвет. От 2007 до 2012 г. - народен депутат на Украйна от блока „Наша Украйна - Народна самозащита“. През февруари 2012 г. напуска партията „Наша Украйна“, а по-късно се присъединява към партията „Фронт на промяната“.

От 2012 до 2014 г. - народен депутат на Украйна от политическата партия „Баткивщина“.

Командир на Майдана

Още: Европейският съд по правата на човека призна Украйна за виновна, че не е предотвратила насилието в Одеса през 2014 г.

Той е активен участник в Революцията на достойнството, фактически е командир и ръководител на палатковия лагер Евромайдан и ръководител на отрядите за самозащита на Майдана.

През март 2014 г. Парубий е назначен за секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана. На извънредните избори за Рада през 2014 г. е избран за народен депутат на Украйна от партийната листа на Народния фронт.

През декември същата година Парубий е избран за първи заместник-председател на Върховната рада, а през април 2016 г. става председател на парламента.

На изборите през 2019 г. е избран за народен депутат от партия „Европейска солидарност“.

Още: Украйна осигури ударно свежа кръв за армията си. Кенеди-младши се прояви за Майдана (ВИДЕО)

През 2018 г. украиската депутатка Надежда Савченко заяви пред руски медии, че именно Парубий е снабдил протестиращите на Майдана със снайпери.

Още: Как Русия подготви и осъществи сепаратизма в Украйна (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Убийство Майдана Володимир Зеленски война Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес