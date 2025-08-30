Прокуратурата поиска постоянен арест за Никола Николов-Паскал

Софийският градски съд гледа мярката за неотклонение на Никола Николов – Паскал. От прокуратурата настояват той да остане за постоянно в ареста. На Николов са повдигнати три обвинения – за участие в организирана престъпна група, за няколко деяния за контрабанда и за държане на акцизна стока, което е свързано с обвинението за контрабанда. На 27 август Никола Николов – Паскал беше екстрадиран в България от Сърбия.

Три часа разпит

В четвъртък разпитът му в антикорупционната комисия продължи повече от три часа.

Още: Митовете и басните за Паскал ще бъдат оборени: Защитата за повдигнатите обвинения

На бившия вече директор на Агенция „Митници“ Петя Банкова, Стефан и Марин Димитрови, както и на Никола Николов – Паскал бяха повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група за търговия с влияние, контрабанда и други престъпления. Впоследствие обвинение беше повдигнато и на бившия главен секретар на МВР Живко Коцев за участие в престъпна група, в която са участвали Петя Банкова, Марин Димитров и Стефан Димитров.

На 18 юли Софийският апелативен съд окончателно разреши издаването на Европейска заповед за арест на Николай Николов – Паскал.

През февруари тази година излезе определение на Апелативния съд в Белград за освобождаването под домашен арест на Николов по здравословни причини и поради дългия престой в ареста.

На 6 декември, миналата година Софийската градска прокуратура измени мярката за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Стефан Димитров, тъй като осеммесечният максимален срок за изпълнението ѝ е изтекъл, и Димитров излиза от ареста срещу "подписка".

Още: След повече от 3 часа разпит: Никола Николов-Паскал излезе от КПК

На 5 ноември миналата година на Петя Банкова беше повдигнато ново обвинение, свързано с контрабанда. Към момента тя и Марин Димитров са в ареста.

Бившият главен секретар на МВР Живко Коцев беше освободен с мярка за неотклонение „парична гаранция“ от 20 000 лева.