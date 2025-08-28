"Избори няма да има, докато Борисов и Пеевски не разпределят едни 5 милиарда лева" (ВИДЕО)

Докато тези пари не бъдат похарчени, няма да има предсрочни избори. Това заяви политологът Георги Киряков в интервю за Студио Actualno. Той визира над 5 милиарда лева, които вчера (27 август) Българската банка за развитие и Българския енергиен холдинг получиха и според него ще се разпределят без обществени поръчки. По думите му управляващият тандем Бойко Борисов и Делян Пеевски няма да предприеме ходове, които да доведат до предсрочен вот преди тези средства да бъдат похарчени.

"Вчера се взе едно много важно решение от финансовото министерство за прехвърляне на едни пари в едни институции – говорим за Българската банка за развитие и за Българския енергиен холдинг. Общата сума е около 5 милиарда – 5 или 5,5 милиарда лева. Докато тези пари не бъдат похарчени от тези две структури без правила и ред, няма да има предсрочни избори. Независимо какво се говори, независимо какви стратегии се чертаят." Тези пари се разпределят единствено и само на принципа на решение на управителния орган. Няма обществени поръчки, няма регламент. Докато този ресурс не бъде изразходван, никой от управляващите няма интерес да предизвиква политическа нестабилност", каза той.

По думите му Пеевски и Борисов, заедно с БСП и ИТН като подгласници, могат да направят дългосрочна стратегия за минимизиране на ефекта Радев и да задържат властта до президентските избори догодина. Още: "Измамихме" еврозоната": В какво състояние са парите на държавата? Анализ на Стоян Панчев (ВИДЕО)

Опозицията като гражданска организация

Политологът коментира и намерението на ПП-ДБ да внесе вот на недоверие на тема "Завладяната държава". Според него инициативата повече прилича на граждански протест, отколкото на политически акт. "Демократична България действа като гражданска организация, а не като политическа партия. Те сякаш казват – ние може да сме в парламента, но не сме част от парламента. Подкрепят всички граждански инициативи, но не знаят как да се противопоставят с политически механизми", каза той. Още: Борисов, Радев, Пеевски - с какви вероятности биха се явили на избори? Коментар на Теодор Славев (ВИДЕО)

Киряков е категоричен, че формацията е силна в медиите и социалните мрежи, но отсъства "на терен". "На тях им липсва последната стъпка – да убедят хората, че поставените теми са истински важни и така да ги накарат да отидат до урните", посочи той.

Защо вотът е обречен

По думите на Киряков, опозицията знае, че вотът на недоверие няма да мине, но въпреки това го внася. "Това поддържа техния огън, напрежението, политическата енергия. Те знаят, че няма да спечелят избори и че могат дори да имат по-нисък резултат, но вотовете им дават видимост", обясни той.

Според него рисковете за ПП-ДБ са свързани с възможността да бъдат упрекнати, че вървят редом с "Възраждане" или други крайни партии, но това няма да е сериозен удар пред техните избиратели. Още: Радев има амбиции за пряко включване в политическия живот: Говори Геновева Петрова от “Алфа Рисърч“ (ВИДЕО)

Още от анализа на Георги Киряков гледайте в пълното интервю.