30 август 2025, 14:44 часа 439 прочитания 0 коментара
Дания плаща, Украйна получава: САЩ ударно продават и доставят Patriot

Държавният департамент на САЩ одобри сделка, при която Дания ще купи 6 ПВО системи Patriot ("Пейтриът") на стойност 8,5 млрд. долара. Системите ще бъдат купени за нуждите на противовъздушната отбрана на Украйна.

Сделката явно е пореден знак, че политическият курс на американския президент Доналд Тръмп за продажба на американски оръжия на Европа и предаването им от Стария континент на Украйна почва да се превръща в действия. Тръмп вече публично заяви, че няма проблем САЩ да продават оръжия в рамките на НАТО и те да бъдат прехвърляни впоследствие на Украйна.

Отделно, Държавният департамент на САЩ одобри две други оръжейни сделки в полза на Украйна. Първо, 179,1 млн. долара за оборудване и поддръжка на системите Patriot, които Украйна използва за защита от руските ракети. В този пакет влиза и софтуерна поддръжка Второ - 150 млн. долара за разширяване на сателитните възможности на терминалите Starlink, които Украйна използва.

Руснаците използват "шапки-невидимки"

Междувременно, популярният украински телеграм канал Deep State публикува пореден видеозапис, показващ как руски войници опитват да излязат в тил на украински позиции. Руснаците използват облекла, които би трябвало да елиминират възможностите да бъдат засечени чрез системи за октиване на топлинно излъчване - Още: Руски подобрения: Най-ефективната защита на Украйна вече не работи така добре

