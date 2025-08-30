Хулио Веласкес потвърди за нов в Левски и показа, че познава ЦСКА 1948

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция преди двубоя на "сините" срещу ЦСКА 1948 от седмия кръг на Първа лига.

Мачовете от Европа могат да ни дадат увереност за това, което предстои. Целта е да направим добър сезон и мисля, че сме на прав път. Вчера споделих същото и на играчите преди тренировката. Сега сме фокусирани върху утрешния мач", започна Веласкес.

"Намираме се в процес на възстановяване. Вчера се прибрахме и дойдохме тук да тренираме. Днес ни остава тренировката този следобед. Сега е моментът, в който играчите се чувстват най-тежко. Утре ще имаме активация сутринта. Карлос Охене 100% няма да вземе участие. Останалите играчи - при някои се наблюдава умора, но не и сериозна контузия", разкри той.

"ЦСКА 1948 се представи доста добре по време на трансферния период. Успяха да се подсилят добре. Това е отбор, който се представя много добре от началото на сезона. Те са с ясна идея за играта, как бързо да стигнат до противниковата врата, играят практично. Имат добри и бързи играчи по крилата и раздвижен нападател, който дава много опции. С ясното съзнание сме, че са отбор, който идва мотивиран за мача и с идеята да ни затрудни максимално. Аз съм с пълна увереност и вярвам в моите играчи. Знам, че утре ще направим добър мач от първата минута", заяви испанецът, доказвайки, че познава добре тима от Бистрица.

"Тук очевидно става въпрос за разлика от около един час, докато клубът го обяви официално. Днес ще дойде при нас Акрам Бурас, който играе в центъра на терена. Никога не казвай никога на трансферния пазар. Клубът се опитва да осигури най-доброто за попълване на състава. Аз не съм дошъл тук на разходка в София, а да печеля мачове. Оттук насетне колкото по-добри футболисти притежаваме, толкова по-добре", потвърди специалистът.

"Единствената ми цел е мачът утре. Искам да го изиграем добре и най-важно - да се опитаме да го спечелим. Аз не губя време, за да правя дългосрочни планове. Оставам в настоящето. Вярвам в последователността на процесите. Това, което ще се случи, е следствие на множество фактори", завърши Хулио Веласкес.