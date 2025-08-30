Русия използва изтезания систематично и с въображение: Още за излизането й от Конвенцията срещу мъченията

Никакви конвенции досега не успяха да спрат Русия да измъчва украински военнопленници и обикновени цивилни, задържани на окупираните територии, и тази практика ще продължи, защото светът позволява на Русия да действа брутално и нагло. Русия вече обяви, че ще се оттегли от Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отношение. Но в действителност тази конвенция така и никога не бе прилагана в Русия. И за това свидетелства горчивият опит на хиляди украинци от началото на пълномащабното нахлуване - изтезанията са системна политика за Русия, която се поощрява в тази държава.

Все по-дръзко и нагло нарушаване на всякакви конвенции

За Русия не съществуват Женевските конвенции, всеки член от които тя е нарушила. Тя отдавна има свои собствени, да ги наречем Московски конвенции, и в тях няма мораториум върху жестокостта, пише журналистката Татяна Катриченко, председател на "Медийна инициатива за правата на човека".

Русия се присъедини към Европейската конвенция през 90-те години - и за известно време допускаше наблюдатели от Комитета за предотвратяване на изтезанията да посещават затвори, полицейски участъци и миграционни центрове, за да наблюдават условията на задържане и да регистрират случаи на изтезания или жестоко отношение. След руската инвазия Москва вече не допуска такива посещения, а следствените арести и наказателните колонии са пълни с украински граждани.

На практика всеки е измъчван

От 2014 г. насам международни организации, включително ООН, отбелязват в своите доклади за състоянието на човешките права в Руската федерация, че 90% от военнопленниците или задържаните цивилни лица са подлагани на мъчения. Огромен брой украински военнослужещи и цивилни лица, задържани от руснаците и след това върнати в Украйна при размяна, свидетелстват за мъченията. На практика всеки от тях (всеки един!) си спомня, че е бил измъчван на различни етапи от задържането. Надзирателите в затворите, военните и служителите на ФСБ прилагат мъчения систематично.

Здравето на украинците, попаднали в руски плен, се влошава драстично. Мъртвите тела на военнослужещите или цивилните, върнати от руски затвори, също имат множество следи от мъчения и побоища. Известни са случаи на смърт в плен. Само два примера - журналистката Виктория Рощина и кметът на град Днепрорудное в Запорожка област Евгений Матвеев починаха в руски затвори. Макар все още да не са известни всички обстоятелства, е очевидно, че смъртта и в двата случая е настъпила в резултат на мъчения, на които те са били подложени от руснаците след ареста им.

Издевателства, прилагани с наслада

Защо Русия измъчва украинци? Украински военни, които се предадоха в завода "Азовстал" по заповед на украинското командване и на които, според споразумението, бяха гарантирани достойни условия в плен, отбелязват, че руснаците просто са се наслаждавали да ги унижават. Да ги принуждават да учат наизуст речите на Путин, руски песни и руския химн, са само малка част от издевателствата.

В много случаи ги изтезават, за да ги принудят да подпишат самопризнания, че са извършили престъпления срещу цивилни: убийства, изнасилвания или нападения срещу гражданска инфраструктура. Те са бити, докато не издържат и не подпишат някакво "признание" или просто празен лист хартия, на който след това руснаците ще напечатат каквото си поискат.

Използват въображението си, а то е безгранично

Прибягва се до най-различни мъчения: побоища, заплахи за изнасилване или изнасилване (както за мъже, така и за жени), удари с електрошок. Или просто нареждат на всички да излязат от килията и ги бият, например, затова, че не са успели да си легнат две секунди след гасенето на лампите. Друг пример - дават много гореща храна и после я вземат след 30 секунди, но пленниците са много гладни, така че се опитват да изядат тази гореща храна за секунди и в резултат на това получават изгаряния. Лишаване от сън за няколко денонощия - пленниците стоят на включени лампи и не им се позволява да заспят като дори могат да ги карат през това време да правят, примерно, лицеви опори. Това може да продължи ден, два или дори повече. Един от освободените от руски плен военнослужещи отбелязва - 70% от руските мъчения са "според наръчника им", а в 30% от случаите използват въображението си. А въображението им е безгранично...

Татяна Катриченко привежда пример и с друг бивш военнопленник, ранен при експлозията в "Еленовка" (която руснаците умишлено предизвикаха, както потвърдиха и международни разследвания) и на когото в резултат на това се наложило в плен да му бъде ампутиран кракът - той свидетелства, че са го карали да стои прав, да ходи и да тича наравно с останалите пленници.

Русия живее по собствени правила, в които мъченията са норма

Без значение дали Русия е член на Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията или не, тя отдавна живее по собствени правила, в които мъченията са норма и тя по никакъв начин не е санкционирана за това. Всеки руски затворнически надзирател може да измъчва затворник и го измъчва – и не е наказван за това.

Международният комитет на Червения кръст (МКЧК) трябваше да следи за условията на задържане на пленниците и цивилните, и да спира нарушенията. Но в Русия представителят на МКЧК разговаря със затворника в присъствието на служител на ФСБ или представител на затвора, който заснема разговора. Естествено, че при такива условия всеки затворник ще отговори, че условията на задържане са прилични и че се отнасят добре с него. Такива срещи трябва да бъдат поверителни, защото само тогава затворникът ще може да признае, че е бил измъчван.

Никой не може да спре Русия в действията ѝ срещу украинските пленници нито дори срещу собствените й граждани. Изтезанията в Русия са систематични, а оттеглянето ѝ от Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията е просто доказателство, че тя няма да промени нищо в тази практика. Ако престъпник не бива наказан за извършеното престъпление, това поражда верига от нови и нови престъпления и още по-дръзко поведение.

А светът все още позволява на Русия да прави това, заключава журналистката пред изданието "Главред".

