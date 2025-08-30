Войната в Украйна:

Кристин Лагард показа българските евромонети с номинал 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента

30 август 2025, 10:48 часа 355 прочитания 0 коментара
Кристин Лагард показа българските евромонети с номинал 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента

Президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард публикува в социалната мрежа "Фейсбук" третата си поред публикация, посветена на дизайна на българските евромонети.

"Вълнуващи новини за България и еврозоната! Разгледайте за първи път дизайна на българските монети от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента", отбелязва Лагард.

Тя допълва, че макар че ще трябва да се изчака още малко, за да влязат тези монети в обращение, предварителният преглед дава възможност да се види красивата национална страна, избрана от Българската народна банка (БНБ).

"Дизайнът запазва приемствеността със сегашните монети на България и включва символи, които са дълбоко вкоренени в наследството на страната и са ценени от нейния народ", подчерта президентът на ЕЦБ.

Публикацията е трета поред – на 13 август Лагард представи българската евромонета от 1 евро, върху която е изобразен Св. Иван Рилски, а на 22 август тя показа дизайна на монетата от 2 евро, чиято национална страна е със Св. Паисий Хилендарски.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Кристин Лагард български евромонети информация 2025
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес