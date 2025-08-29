Георги Проданов: Така и няма да се стигне до президентски политически проект (ВИДЕО)

Така и няма да се стигне до президентски политически проект. Това каза в предаването Студио Actualno политологът и университетски преподавател Георги Проданов. Той потвърди прогнозата си от минало участие в предването, че президентът Румен Радев отива в миманса, защото му липсват политически качества: “Да, мисля, че прогнозата ми продължава да е актуална и че така или иначе няма да се стигне до президентски политически проект. Както казах, за мен основният проблем е неговите качества, лоялността към хората, които са работили с него.

Всичко онова, което той е успял да унищожи в последните шест години от мандата си.“

Проспал момента

Още: Георги Проданов: Президентът Румен Радев отива в миманса (ВИДЕО)

На въпрос дали Радев е проспал момента да направи свой политически проект докато разпалваше огъня на недоволството от въвеждането на еврото, Георги Проданов отговори:

“Мисля, че той проспа много моменти и мисля, че за добро ги проспа. Такъв проект, който има заявени само негативни моменти за съществуването си, за мен не би трябвало да съществува политически.

Защото виждаме, че подобни проекти съществуват общо взето за да задоволяват само и единствено политическата слава на създателите си.

Колаж Actualno/iStock/БГНЕС

Говоря за целия радикален спектър, който идва в политиката с усилено такива заявления. Че анти всичко лошо е най-доброто, което се оказва нищо повече от приказки.“

Още: Радев има амбиции за пряко включване в политическия живот: Говори Геновева Петрова от “Алфа Рисърч“ (ВИДЕО)

Не може да обедини никого

Попитан дали, защото очевидно има политически амбиции, Радев няма да се опита да обедини проруските и претендиращи за националистически партии, политологът отговори:

“За политическите амбиции на президента е ясно – има ги. И не мисля, че е в състояние да обедини когото и да било. Включително тези лидери, включително и ясен вот срещу еврото. Защото и влизането на еврото приближава с всеки изминал ден. И мисля, че българите свикнаха. Все пак шокът не е толкова сериозен.

Референдум без покритие

Още: Няма решителност и хора: Светослав Малинов за политическия проект на Радев

Вижте, президентът реши да експлоатира темата с еврото в един момент, в който консенсусът за приемането на еврото надделяваше. Идеята му за този референдум в края на краищата беше актуална защото само и единствено ставаше дума за референдум, не за темата на референдума.

Има изкушения в това да си мисли всеки от нас, че по подобен начин, чрез референдум, с пряка демокрация, би могло да се променят нещата.

И това беше една игра ва банк, която можеше да бъде последвана при отказа от референдум, много бързо от политически проект. Нищо такова.“

Още: Радев срещу Пеевски: Не театър, а екшън с елементи на хорър

Как Георти Проданов коментира намерението на ПП – ДБ да внесат вот на недоверие към правителството с тема завладяната държава, ще научите от видеоматериала.