Войната в Украйна:

Сиярто: Унгария няма да подкрепи ЕС за военна операция в Украйна

30 август 2025, 11:13 часа 492 прочитания 0 коментара
Сиярто: Унгария няма да подкрепи ЕС за военна операция в Украйна

Очаквано управляващите в Унгария на Виктор Орбан ще бламират важно решение на Европейския съюз. Унгария няма да подкрепи решение за военна операция на Европейския съюз в Украйна, както и никое друго решение, което ще попречи на мирното уреждане на конфликта, заяви унгарският министър на външните работи Петер Сиярто, който участва в неформална среща с колеги от страните от ЕС в Копенхаген, предаде ТАСС, цитирана от БТА. Унгарският министър очаква, че на срещата отново ще се сблъска с "цунами, насочено към подкрепа на войната".

Опитват се да ни сломят

Още: Кая Калас: Русия ще плати репарации, иначе няма да си получи замразените активи

"Мисля, че днес те ще се опитат да сломят нашата съпротива и нашата позиция в подкрепа на мира", написа министърът на страницата си във Фейсбук.

Снимка iStock

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

"Без съмнение, те ще се опитат да наложат нови финансови инжекции и доставки на оръжие за Украйна. Те ще се опитат да прокарат Украйна в Европейския съюз.

Те искат да вземат решение за военна операция на ЕС, но ние няма да подкрепим нито едно решение, което противоречи на интересите на Унгария и пречи на мирния процес", отбеляза Сиярто.

Още: Украйна прие закон за рашизма. САЩ към Киев: Може да стреляте с наши ракети по Русия (ОБЗОР - ВИДЕО)

В Европейския съюз и НАТО се обсъжда възможността за изпращане на военнослужещи в Украйна за подготовка на украинската армия,

както и за изпращане на международен военен контингент там като гаранция за сигурност в случай на прекратяване на огъня и сключване на мирно споразумение.

Още: Дронове и ракети се сипят: В Украйна горят жилищни блокове, в Русия – рафинерии (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
военна операция Петер Сиярто война Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес