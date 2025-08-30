Румен Радев: Санкционирани за корупция от нашите партньори извършват чистка в ДАНС (ВИДЕО)

В момента санкционирани за корупция от нашите стратегически партньори политици извършват брутална чистка в Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и превръщат службата в своя бухалка. Това каза пред журналисти в Шумен президентът Румен Радев, който коментира съгласувателната процедура за назначаване на председател на ДАНС. "Правят го чрез номинация, за която ми предлагат да издам указ. Нека ме чуят ясно – няма да стане“, каза президентът Радев.

"Видях, че има някаква дезинформация в новините. Посланическите назначения са съгласувани. Оттук нататък следват рутинни процедури по издаване на агреман, едва след това аз ще издам моя указ", каза държавният глава в отговор на журналистически въпрос на какъв етап са посланическите назначения.

Във връзка с издадения от него указ за назначаване на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР, президентът Радев отбеляза, че няма да допусне управляващите да оправдават своите действия с липсата на титуляри за позицията главен секретар на МВР. Нека да е ясно, че качеството на неговата работа, за неговата политическа безпристрастност, лежи изцяло на правителството, коментира Радев, цитиран от БТА.

Алтернатива на сегашното управление

Ако продължава да се пренебрегва гласът на хората и продължават да не се отстояват техните интереси, алтернативата на сегашното управление ще бъде все по-търсена, каза още президентът.

"Няма как да не се съглася с думите на премиера, че ни очаква сезон на високо политическо напрежение. Надявам се управляващите да си дават сметка за критично ниското доверие в институциите, което се дължи както на техните действия, така и на изолирането на българските граждани от вземането на ключови решения за бъдещето на страната“, посочи Румен Радев.

"България, както винаги съм настоявал, трябва да гради собствен отбранителен капацитет и да допринася за общата политика за сигурност на ЕС, и за повишаване на отбранителния потенциал на НАТО", коментира президентът Радев, попитан за предстоящото посещение на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в България, която заедно с премиера Росен Желязков ще отиде във ВМЗ „Сопот“.