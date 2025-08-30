Европейски санкции за Израел: Кая Калас не е оптимист

Страните от Европейския съюз (ЕС) са разединени по отношение на налагането на санкции на Израел заради войната в Ивицата Газа. Ръководителката на европейската дипломация Кая Калас заяви днес, че не е особено оптимистично настроена относно възможността страните от ЕС да наложат санкции на Израел, предаде Франс прес, цитирана от БТА. „Не съм особен оптимист и със сигурност няма да вземем решения днес“, каза Калас в Копенхаген преди срещата на външните министри от страните в съюза. „Това изпраща сигнал, че сме разединени“, изрази съжаление тя.

Кои страни не искат санкции

Европейската комисия предложи да се спре европейското финансиране на израелски стартиращи компании, но дори тази

Още: Турция иска временно отстраняване на Израел от ООН

„доста снизходителна“ мярка не беше приета от 27-те държави членки поради различията между тях, подчерта Калас.

Няколко страни от ЕС, сред които Германия, Унгария и Словакия, са склонни да не предприемат мерки срещу Израел, докато други, като Ирландия и Испания, са много по-склонни да го направят.

“Абсолютна трагедия“ в Газа

Ситуацията в Газа е „абсолютна трагедия“, заяви от своя страна френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро.

Снимка Getty Images

Още: Самата израелска армия разкрива: огромен процент от жертвите в Газа са цивилни

Германия засега няма да подкрепи санкциите на Европейския съюз срещу Израел заради катастрофалната хуманитарна ситуация в ивицата Газа,

заяви междувременно външният министър на Германия Йохан Вадефул, цитиран от ДПА.

Предложената от Европейската комисия мярка е малко вероятно да окаже влияние върху политическите решения и военните действия на Израел в ивицата Газа.

Затова Германия не е убедена в предложението, посочи Вадефул.

Още: "С нов план": Тръмп председателства "голяма среща" за Газа

Министърът подчерта, че вместо това Германия ограничава доставките на оръжие за Израел.

„Смятам, че това е много целенасочена мярка, която е много важна и много необходима“, каза той.