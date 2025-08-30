Мицкоски: Коридор 8 ще бъде завършен, проблемите с България са решени

Премиерът на Северна Македония Христиан Мицкоски заяви, че скоро ще бъде завършена третата финална фаза на железопътната линия Коридор 8, свързваща страната с България, предаде БГНЕС.Той посочи, че отсечката от Куманово до границата с България ще бъде от голямо значение за РСМ като държава. По думите му по този начин Скопие ще потвърди целта си да бъде кръстопът на важните паневропейски транспортни Коридори 8 и 10.

Проблемите с България са преодолени

Мицкоски добави, че е важно, че препятствията, които страната е имала с България, са преодолени. Той поясни, че третата фаза НА Коридор 8 е в процес на разработване.

"Нашата страна, бих казал с решението на правителството да активира безвъзмездната финансова помощ, което означава техническа подкрепа от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), означава, че и ние започваме този проект. Техническата подкрепа означава преразглеждане на основния проект, преразглеждане на пълната документация и след това публикуване на публична покана за изграждане на третата фаза", добави министър-председателят.

Коридор 8 трябва да свърже Адриатическо с Черно море. Той е част и от военната мобилност на НАТО в Югоизточна Европа. Коридорът съчетава пътища, железопътни линии и друга съпътстваща инфраструктура.

