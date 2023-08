Кой е основателят на "Вагнер" Дмитрий Уткин, за когото се твърди, че също е загинал?

Той е роден на 11 юни 1970 г. в Асбест, село в Свердловска област на тогавашния СССР. Служи като офицер от специалните сили на военното разузнаване (ГРУ), където има чин подполковник. Твърди се, че е основател на "Вагнер" и че ЧВК е кръстена на него.

Собствената му позивна е "Вагнер" - на името на любимия композитор на Адолф Хитлер. През 2020 г. разследващият уебсайт Bellingcat пише, че Уткин е бил "обсебващо увлечен от историята на Третия райх", а друг скорошен доклад го описва като "изрисуван с многобройни нацистки татуировки, включително свастика, нацистки орел и мълния на SS".

Според доклад от 2020 г. на американския Център за стратегически и международни изследвания обаче "не може да се провери дали Уткин е инициатор на създаването на "Вагнер" или е бил само подставено лице на някой друг".

Самият Пригожин призна, че е основал ЧВК едва през септември 2022 г., като преди това отричаше.

След като завършва гимназия в Смолин, Уткин се премества в Ленинград (сега Санкт Петербург), където постъпва във Висшето командно училище за комбинирани оръжия "С. М. Киров", а по-късно се присъединява към специалните сили на ГРУ.

Той служи в двете чеченски войни, както и в Сирия. Бил е сред членовете на "Вагнер", участвали в руските операции в Източна Украйна от 2014 г. Има награди за службата си от Кремъл.

До 2013 г. Уткин е командир на 700-и отделен специален отряд от 2-ра отделна специална бригада на ГРУ, разположен в Печори, Псковска област.

След като напуска армията, започва работа в "Моран Секюрити Груп" - частна компания, основана от руски военни ветерани, която участва в охранителни и тренировъчни мисии по целия свят и е специализирана в охраната срещу пиратството. Същата година висши мениджъри на "Моран" участват в създаването на базираната в Хонконг компания "Славянски корпус", която набира изпълнители за "защита на петролни находища и тръбопроводи" в Сирия по време на гражданската война. Уткин е изпратен там като член на "Славянски корпус" и оцелява в катастрофалната ѝ мисия.

Той се завръща в Москва през октомври 2013 г. Впоследствие Федералната служба за сигурност на Русия арестува някои членове на "Славянския корпус" за незаконна наемническа дейност.

Съобщава се, че почти веднага след завръщането си в Русия Уткин създава своя собствена наемническа група.

В началото на 21 век Уткин служи 10 години като командир на Втора бригада "Спецназ" на ГРУ на границата с Естония, след което се пенсионира от армията. Според бившата му съпруга обаче животът на бойното поле му липсвал.

Той е видян за последен път във видеоклип, публикуван от Пригожин през юли, в който шефът на "Вагнер" се обръща към бойците в Беларус, където те са изпратени след осуетения им бунт месец по-рано. Във видеото Пригожин представя мъж, за когото казва, че е Уткин - това е първият случай, в който командирът е заснет да говори пред войниците си.

"Това не е краят, това е само началото на най-великата работа в света, която ще продължи много скоро", казва Уткин във видеото. "И добре дошли в ада", добавя той, като последните думи са на английски език, припомня "Гардиън".

