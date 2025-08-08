В Гърция: Работиш 13 часа на ден, но четири дни в седмицата

Четиридневна работна седмица, 13-часови работни дни и възможност за бързи назначения чрез мобилно приложение - Гърция иска да въведе всички тези възможости за по-гъвкаво работно време, пише "Ханделсблат". Министърката на труда и социалната политика Ники Керамеос планира да внесе съответния законопроект в парламента през септември.

Дневни смени до 13 часа

Проектът предвижда седмичното работно време да остане 40 часа, като допълнително ще бъдат разрешени по осем извънредни часа. Седмичното работно време ще се изчислява за тримесечие, което позволява според потребностите в определени седмици да се работи повече или по-малко. Работодатели и работници могат да се договорят за дневни смени до 13 часа.

Броят на извънредните часове обаче ще бъде ограничен до 150 годишно, което означава следното - в годината ще може да има максимум 37 дни с по 13 часа работа. Ще бъде регламентирано и заплащането на извънредните часове, продължава германското издание. След редовните осем часа ще се получават по 40 процента повече на час. Освен това работниците ще имат право на най-малко 11 часа непрекъсната почивка и един път в седмицата - по 24 часа.

Четиридневна работна седмица, но при същото работно време

Основното предназначение на закона е да помогне на фирмите, в които заетостта е различна според сезона или дните на седмицата - например в гастрономията или туризма, посочва "Ханделсблат". В тези сектори работят около 400 000 души, но броят им би могъл да бъде и много по-висок - това лято по хотелите, ресторантите, баровете и кафенетата останаха 80 000 незаети места. Това изправя фирмите пред проблеми, тъй като туризмът в Гърция се разраства вече за трета поредна година.

Освен това на базата на закона ще може да бъде въведена четиридневна работна седмица - но без намалено работно време. Гръцкият модел предвижда редовното работно време да бъде разпределено в четири дни по десет часа.

"Ханделсблат" припомня, че Гърция още миналата година въведе със закон възможността за шестдневна работна седмица с 48-часово работно време. А министърката на труда Керамеос подчертава: гъвкавостта ще е от полза не само за туризма, но и за работещите родители, които вместо да работят пет дни по осем часа, ще предпочетат да са заети четири дни по десет часа - за да имат още един свободен ден за семейството си. По нейните думи, това е "закон, който се базира на практиката".

Гърция има огромен дефицит на работна ръка

"Намаляваме бюрокрацията, заменяме хартията с дигитални документи и опростяваме много процедури - например за бързото назначение на сезонни работници", казва Керамеос, цитирана от "Ханделсблат". Изданието посочва, че в бъдеще ще бъде възможно чрез специално мобилно приложение на Министерството на труда да се назначават работници за два дни например - по заместване. "Законът укрепва правата на работниците и благодарение на дигитализацията увеличава възможностите за контрол, за да сме сигурни, че законовите предписания се спазват", обяснява министърката.

На новия регламент се разчита и да противодейства на работата на черно, която е широко разпространена в Гърция - глобите за работа на черно и неплатени извънредни часове ще бъдат увеличени.

Както отбелязва "Ханделсблат", правителството се надява също да намали дефицита на квалифицирана работна ръка. Гръцкият пазар на труда все още е белязан от кризата от 2010-те години. През ноември 2013-а безработицата в страната достигна рекордните 28%. През май т.г. пък отбеляза най-ниското си ниво от времената преди кризата - 7,9 на сто. Въпреки това Гърция надхвърля средното за Европа равнище от 5,9%. Германското издание пише, че квалифицирана работна ръка не достига най-вече в енергетиката, IT-бранша и телекомуникациите, в предприятията, свързани с транспорта и логистиката, както и в здравеопазването.

Гърците работят най-много в Европа

АРД от своя страна посочва, че Гърция е страната в ЕС, в която се работи най-много - гърците са прекарали средно по 39,8 часа седмично на работното си място през 2024 година. По сходен начин стоят нещата и в България, Полша и Румъния. Германската обществена медия обаче отбелязва същевременно, че производителността в Гърция съвсем не е висока в европейски мащаб - най-ефективно се работи в Ирландия, Люксембург и Белгия. В днешно време средният европеец работи по-малко, отколкото преди 10 години, става ясно още от данните.

Според правилата в ЕС работодателите трябва да предоставят на служителите си най-малко 11 последователни часа междудневна почивка за всеки 24-часов период. Служителите имат право и на най-малко 24 часа непрекъсната седмична почивка на всеки 7-дневен период, като предвижда и новото гръцко законодателство.