08 август 2025, 07:09 часа 228 прочитания 0 коментара
Руснаците пуснаха каталог буквално за продажба на украински деца

Онлайн каталог, от които руснаците могат буквално да си изберат украинско дете за "осиновяване", пусна т. нар. Луганска народна република (ЛНР) - едно от двете сепаратистки формирования, които Кремъл активира през 2014 година, с което де факто подпали войната с Украйна. 

Каталогът е създаден и публикуван от т. нар. образователно министерство на ЛНР. Той е представен като "регионална база данни за деца, нуждаещи се от семейство", уточнява руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA. "Можете да се запознаете с тях на уебсайта на министерството. <…> Надяваме се, че ще намерите детето си тук и ще му дадете светло бъдеще", обяви министерството в социалните си мрежи предния ден. Има база данни с 294 деца - с имена, снимки, възраст, в какво здраве са, дори "описание на характера". Примери за описанията -

  • "Съвестен и отговорен, когато става въпрос за културни събития. Има актьорски талант, пее и танцува добре. Може да чете изразително поезия и проза"
  • "Неагресивна, мила, способна на емпатия. Готова е да изпълнява задачи. Ако се заеме със задача, я довежда докрай. Проявява инициатива в създаването на уютна среда в класната стая. Много отговорна е за почистването на класната стая".

Има дори опция от "потребителите" да филтрират децата по пол, цвят на очите и на косата.

Основателят на Save Ukraine, Николай Кулеба, обърна внимание на това.

"Начинът, по който са описани нашите украински деца, не се различава от каталог на роби. Това е истински трафик на деца през 21-ви век, който светът трябва незабавно да спре. Повечето от децата в този "каталог" са родени преди окупацията на Луганска област и са имали украинско гражданство. Някои от техните родители са били убити от окупационните власти, докато други просто са имали руски документи, изработени за легализиране на отвличането. Когато руснаците изискват списъци с отвлечени деца по време на преговори, те просто трябва да предадат базата данни от уебсайта на собственото си луганско "Министерство на образованието". Всички доказателства за техните престъпления са точно в официалните им ресурси", пише Кулеба.

Още: Ген. Залужни заговори за още 9 г. война, Путин чака отвлечените украински деца да станат на 18 и ги прави пушечно месо (ОБЗОР - ВИДЕО)

