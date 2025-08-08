Руснаците пуснаха каталог буквално за продажба на украински деца

Онлайн каталог, от които руснаците могат буквално да си изберат украинско дете за "осиновяване", пусна т. нар. Луганска народна република (ЛНР) - едно от двете сепаратистки формирования, които Кремъл активира през 2014 година, с което де факто подпали войната с Украйна.

Каталогът е създаден и публикуван от т. нар. образователно министерство на ЛНР. Той е представен като "регионална база данни за деца, нуждаещи се от семейство", уточнява руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA. "Можете да се запознаете с тях на уебсайта на министерството. <…> Надяваме се, че ще намерите детето си тук и ще му дадете светло бъдеще", обяви министерството в социалните си мрежи предния ден. Има база данни с 294 деца - с имена, снимки, възраст, в какво здраве са, дори "описание на характера". Примери за описанията - Още: С уникална кибероперация Украйна се сдоби с доказателства за едно от най-големите военни престъпления на Русия

"Съвестен и отговорен, когато става въпрос за културни събития. Има актьорски талант, пее и танцува добре. Може да чете изразително поезия и проза"

"Неагресивна, мила, способна на емпатия. Готова е да изпълнява задачи. Ако се заеме със задача, я довежда докрай. Проявява инициатива в създаването на уютна среда в класната стая. Много отговорна е за почистването на класната стая".

Има дори опция от "потребителите" да филтрират децата по пол, цвят на очите и на косата.

Основателят на Save Ukraine, Николай Кулеба, обърна внимание на това.

"Начинът, по който са описани нашите украински деца, не се различава от каталог на роби. Това е истински трафик на деца през 21-ви век, който светът трябва незабавно да спре. Повечето от децата в този "каталог" са родени преди окупацията на Луганска област и са имали украинско гражданство. Някои от техните родители са били убити от окупационните власти, докато други просто са имали руски документи, изработени за легализиране на отвличането. Когато руснаците изискват списъци с отвлечени деца по време на преговори, те просто трябва да предадат базата данни от уебсайта на собственото си луганско "Министерство на образованието". Всички доказателства за техните престъпления са точно в официалните им ресурси", пише Кулеба.

