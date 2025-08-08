Войната в Украйна:

08 август 2025, 10:03 часа 272 прочитания 0 коментара
Тежко остава състоянието на един от пострадалите при взрив в Аспровалта (ВИДЕО)

41-годишен сръбски гражданин, който пострада най-тежко при взрива в Аспровалта, е интубиран в интензивното отделение за изгаряне на болница "Папаниколау". Мъжът е с изгаряния от първа и втора степен, като те са обхванали 40% от тялото му, пише гръцката медия Athens Voice. Експлозия на газова бутилка стана във ваканционен имот в Аспровалта, Солун и остави петима ранени в четвъртък, пише гръцкото издание Kathimerini.

Пострадалата жена също е получила сериозни изгаряния. Става въпрос за изгаряния от първа степен, обхващащи 20% от тялото ѝ, според доклад на ERT. Жената е в по-добро състояние в отделението за изгаряния. Останалите трима са получили наранявания от парчета стъкло.

Според информация от гръцки източници, всички ранени са били в една и съща група сръбски туристи, които са били отседнали в обекта.

 

Какво предстои за собственичката на имота?

86-годишната собственичка на наетите стаи е арестувана и срещу нея е заведено дело. Поради напредналата възраст на собственичката обаче властите обмислят наказателно преследване срещу нея.

Местните медии съобщиха, че тече разследване дали е имало някакви недостатъци в стандартите за безопасност на хотела, или дали газовата бутилка е била дефектна или лошо инсталирана. Сръбското посолство в Атина се е свързало със съответните служби и болници, а на пострадалите граждани се оказва консулска и медицинска помощ. ОЩЕ: Мощна експлозия в хотел в гръцкия курорт Аспровалта, има ранени

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
