"Не сме забравили": Най-великият успех на ансамбъла по художествена гимнастика (ВИДЕО)

8 август е специална дата за българската художествена гимнастика. На тази дата преди 4 години българският ансамбъл за пръв път се изкачи на олимпийския връх - благодарение на "диамантените момичета" Симона Дянкова, Лаура Траатс, Мадлен Радуканова, Стефани Кирякова и Ерика Зафирова. Те успяха да спечелят първия златен олимпийски медал в историята на българската художествена гимнастика.

4 години от олимпийската титла на ансамбъла на България

Българската федерация по художествена гимнастика не пропусна да отбележи историческата годишнина, като точно в 8:08 часа написаха следното в социалните мрежи:

„ПЪРВИТЕ“ (Diamonds are forever)

На днешната дата преди 4 години българският ансамбъл в състав: Симона Дянкова, Лаура Траатс, Мадлен Радуканова, Стефани Кирякова и Ерика Зафирова, с треньор Весела Димитрова и помощник Михаела Марвска, завоюва първия златен олимпийски медал в историята на българската художествена гимнастика!

Не сме забравили!

Ще помним винаги първите!"

Припомняме, че на Олимпийските игри в Париж през 2024 г. ансамбълът ни остана на четвърто място, разминавайки се с медалите. Там обаче Боряна Калейн успя да спечели сребърен медал в многобоя, а малко по-късно прекрати и кариерата си. Считаната за голям фаворит в надпреварата Стилияна Николова не успя да мине квалификациите, но сега е мотивирана да се завърне за олимпийското злато в Лос Анджелис през 2028-ма.

