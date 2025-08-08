Войната в Украйна:

Силното течение го завлече: 18-годишно момче изчезна в морето

08 август 2025, 10:26 часа 109 прочитания 0 коментара
Силното течение го завлече: 18-годишно момче изчезна в морето

18-годишно момче от Сливен изчезна в морето край плаж "Аркутино" в Приморско. За инцидента съобщават от областната дирекция на МВР в Бургас. Случаят е от вчера следобед. Момчето влязло в неохраняем участък от морето със 17-годишната си приятелка. Силното водно течение го завлякло под водата. Въпреки създадената организация от спасители, обслужващи плажа, към които впоследствие се присъединил и водолазенекип при РДГП – Бургас, до момента тялото на младежа не е открито.

Издирването ще продължи и днес

Издирвателните действия ще продължат и през днешния ден. Работата по случая продължава от служители на Районно управление - Приморско.

Последните инциденти в морето

Припомняме, че през юли спасител на втория пост на Южния плаж в Несебър извади от морето мъртъв мъж, като мъжът бил обявен за издирване предния ден. Органите на реда успели само да открият велосипеда му, изоставен на плажа в Равда.

 Само дни преди това 44-годишен мъж почина при инцидент на неохраняем плаж в района на "Ченгене скеле", известен като плаж "Спирка Моряк". Преди да се стигне до фаталния край мъжът употребил голямо количество алкохол и влязъл в морето. Въпреки оказаните му реанимационни дейности, изкуствено дишане и сърдечен масаж - мъжът починал.

През юни 76-годишна жена почина на плажа в Свети Влас. Знае се, че жената е паднала в морето на около 15 метра от брега, като дълбочината на водата й била до коляното. Мъже извадили старозагорката от морето, но същата имала затруднено дишане и починала преди пристигане на лекарския екип. ОЩЕ: Извадиха труп на млад мъж от морето

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
