Изгонен от ЦСКА записа антирекорд в Европа

Изгонен от ЦСКА записа антирекорд в европейските клубни турнири. Става въпрос за бившия вратар на „червените“ и настоящ страж на молдовския Шериф Тираспол – Иван Дюлгеров. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“. Както е известно, 25-годишният варненец бе натирен от „армейците“ в края на юни, след като бе забъркан в шпионски скандал и бе обвинен, че е „снасял“ информация на предишния си отбор Черно море.

Иван Дюлгеров пази за Шериф Тираспол

Малко след като бе изгонен от ЦСКА, Дюлгеров подписа договор с Шериф. На този етап обаче той не може да се похвали с много добро представяне. Снощи родният страж бе на вратата на молдовците при визитата на Андерлехт в първи мач от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Дюлгеров обаче не успя да помогне на своя отбор да се спаси от поражение с 0:3.

Българският вратар се представя на доста слабо ниво

Така Дюлгеров вече е инкасирал 10 попадения в своята мрежа в последните си три мача в евротурнирите. Той бе на вратата на Шериф при загубите с 1:3 и 1:4 от нидерландския Утрехт в Лига Европа. Снощи варненецът допусна нови три гола срещу Андерлехт. За капак той пази и в дербито на Молдова срещу Зимбру, което Шериф загуби с 2:3. До момента тимът от Тираспол има само една победа от 7 мача във всички турнири. Тя е постигната, когато на вратата не е бил Иван Дюлгеров.

