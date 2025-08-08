Израел прие плана за превземане на Газа и 5 точки за край на войната (ВИДЕО)

Израелският кабинет по сигурността одобри с "абсолютно мнозинство" план за поемане на контрола над град Газа в северната част на Ивицата Газа, съобщиха от офиса на премиера Бенямин Нетаняху. Заседанието се състоя снощи, 7 август. Министър-председателят на Израел по-рано заяви, че възнамерява да превземе целия палестински анклав - не само най-големия град, в района на който живеят около 1 млн. души, т.е. половината от населението на територията.

Предупреждения

Поемането на контрола над град Газа вероятно ще бъде първата фаза от пълното превземане на ивицата, съобщава кореспондентът на BBC от Близкия изток. Същото писаха и редица израелски медии преди заседанието: Зад кулисите: Планът на Нетаняху да завземе Газа въпреки сериозно предупреждение от армията на Израел.

Ескалацията среща съпротива в Израел, включително сред началника на щаба на Израелските сили за отбрана (IDF/ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Еял Замир, който предупреди, че подобен ход може да застраши живота на останалите заложници, държани от "Хамас". Групировката все още не пуска 50 пленници, като се смята, че около 20 от тях са живи.

Снимка: Getty Images

Семействата на заложниците излязоха на протест срещу Нетаняху и кабинета му и призоваха да не се предприемат тези нови ходове в Ивицата Газа. Други висши военни също са били против плана, твърдят израелски медии. Преди дни американският президент Доналд Тръмп обяви, че всичко е в ръцете на Нетаняху и на Израел: Тръмп е готов да остави Нетаняху да заличи Газа (ВИДЕО).

ООН предупреждава, че разширяването на военните операции на Израел рискува да доведе до "катастрофални последствия" за палестинските цивилни и израелските заложници.

Британският премиер Киър Стармър предупреди, че ако планът се осъществи, това ще доведе само до още "кръвопролития", като Обединеното кралство настоя Израел да преосмисли действията си. Египет, който е един от посредниците между Израел и "Хамас", обяви, че изпълнението на одобрените ходове в анклава може да доведе до екзекуция на заложниците, които все още са живи.

Преди заседанието Нетаняху заяви пред FOX News, че всъщност целта не била контролът над Ивицата Газа да остане у Израел, а да бъде предаден на "гражданска администрация", която не е свързана с "Хамас". В одобрения план обаче има съществен нюанс (вижте по-долу): Нетаняху: Израел не смята да окупира ивицата Газа за постоянно (ВИДЕО).

⚡ Netanyahu says Israel will take control of all of Gaza



He added that the territory will later be handed over to a civilian administration not linked to Hamas.



🇮🇱 “We want to liberate ourselves and the people of Gaza from the horror of the terrorists,” the Israeli Prime… pic.twitter.com/EshW5g8BPz — NEXTA (@nexta_tv) August 7, 2025

Пет принципа за "край на войната"

В петък сутрин, след няколкочасовото заседание на израелския кабинет по сигурността в Йерусалим, от офиса на Нетаняху публикуваха изявление, в което се казва, че е одобрен план за поемане на контрола над град Газа. Кабинетът по сигурността е включил "пет принципа за прекратяване на войната", се казва в изявлението, цитирано от BBC.

"Израелските въоръжени сили ще се подготвят да поемат контрола над град Газа, като същевременно предоставят хуманитарна помощ на цивилното население извън зоните на военни действия", се казва в съобщението. Описват се следните пет точки:

Разоръжаване на "Хамас"

Връщане на всички заложници – живи и мъртви

Демилитаризация на Ивицата Газа

Израелски контрол на сигурността над Ивицата Газа

Съществуване на алтернативно гражданско правителство, което не е "Хамас" или Палестинската автономия

"Абсолютно мнозинство от министрите в кабинета смятат, че алтернативният план, представен на кабинета, няма да доведе до поражението на "Хамас" или връщането на отвлечените", се заключава в изявлението относно по-смекчените варианти.

Междувременно Израелските въоръжени сили показаха с видео как унищожават тунел на "Хамас" в Газа, дълъг един километър. The Times of Israel съобщава, че голямата подземна структура се намира в кварталите Дарадж и Туфа. ЦАХАЛ също така твърдят, че в гробище в същия район са били открити ракетни установки.

💣 IDF destroys kilometer-long Hamas tunnel in Gaza



The Times of Israel reports that the military eliminated a large underground structure located in the Daraj and Tuffah neighborhoods.



🇮🇱The Israel Defense Forces also claim that rocket launchers were found in a cemetery in the… pic.twitter.com/tpvxN9r0bL — NEXTA (@nexta_tv) August 7, 2025