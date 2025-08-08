"Съдията се поддаде на българските провокации! Бяхме по-добри от Арда преди да останем с човек по-малко... във 2-а минута"

Отборът на Арда Кърджали продължава своята приказка на европейската сцена! Българският тим постигна победа с 1:0 над Жалгирис Каунас в първия мач от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите и по този начин се доближи до исторически плейоф за влизане в основната фаза. "Небесносините" играха с човек повече, след като Дамян Павлович бе изгонен с директен червен картон още във 2-а минута. В 53-а минута Антонио Вутов вкара победния гол, с което разочарова рекордните за клуба 7 600 фенове по трубуните.

Наставникът на Жалгирис Каунас с интересно признание за мача с Арда

Наставникът на Кауно Жалгирис Ейвинас Черняускас остана много разочарован от поражението на неговия тим. Той обясни, че добре е прочуил съперника и е очаквал провокации, но напрежението е взело връх във 2-а минута, а съдията се е поддал. Въпреки това той е категоричен, че неговият отбор е бил по-добрият за една минута. Черняускас призна, че през второто полувреме нарочно си е изкарал жълт картон за реплики срещу съдията, защото е искал да даде малко време за почивка на отбора си.

Ето какво каза Черняускас:

"Бяхме запознати със съперника и очаквахме провокации, затова акцентирах върху това да запазим хладнокръвие. Павлович загуби топката след техническа грешка и се опита да си я върне веднага. Напрежението явно си каза думата. След като съдията беше извикан да прегледа ситуацията, вече очаквах, че ще вдигне червен картон и започнах да подготвям тактическите промени. Очаквах да има натиск върху съдиите и те се поддадоха", коментира Черняускас. "Трудно ни беше с 10 човека, но все пак имаше как да спечелим. Поне за една минута, преди да се стигне до червения картон, бяхме по-добрият отбор. Допуснахме гол, но противникът ни нямаше много други положения. Всички момчета се трудиха заедно и ги поздравявам."

"Не трябва да правим трагедия от резултата. Всичко е в наши ръце и можем да спечелим реванша. Трябва само да се възстановим и да се концентрираме върху ответния двубой. Сами се забъркахме в каша и сами трябва да излезем от нея", добави още Черняускас. Реваншът в Кърджали ще се изиграе следващата седмица, а крайният победител ще се изправи срещу победителя от двубоя между Ракув или Макаби Хайфа. Снощи израелците се наложиха с 1:0 в Полша.

