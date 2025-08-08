Войната в Украйна:

Нов Мастърс шампион в тениса: Американец триумфира в Торонто и задмина Джокович (ВИДЕО)

Младият американски тенисист Бен Шелтън успя да спечели първата си Мастърс титла в тениса, след като триумфира на турнира в Торонто. Той победи Карен Хачанов на финала с 6:7(5), 6:4, 7:6(3) и добави едва третата титла в кариерата си. С този успех обаче Шелтън дава сериозна заявка за следващите турнири - и особено за домашния Голям шлем в Ню Йорк, който ще се проведе в края на месеца.

Бен Шелтън спечели Мастърса в Торонто

Шелтън е най-младият американец, който печели Мастърс титла след Анди Родик през 2004-та. Той трябваше да се бори близо 3 часа, за да пречупи Хачанов, който пък трябваше да играе 6 часа тенис в последните два дена в Торонто. В хода на турнира Бен Шелтън победи четирима тенисисти от топ 20 на света, като стана най-младият американец, който прави това след Пийт Сампрас през 1994-та.

От Ролан Гарос насам само двама тенисисти имат повече победи от Шелтън - Яник Синер и Карлос Алкарас. Силното представяне на американеца ще го отведе до шесто място в световната ранглиста, с което той изпреварва считания за най-велик тенисист на всички времена Новак Джокович. Победата на Шелтън бе изключително емоционална, тъй като се случи пред погледа на неговия баща Брайън.

Бен Шелтън и баща му Брайън

"Искам да благодаря на Бог. Чувствам се толкова благословен. Да имаш възможности като тази, не много хора в живота си имат шанса да преживеят нещо подобно. Радостта, която изпитвам днес, не е само заради победата. Тя е заради хората, с които прекарвам всеки ден. Хората, които обичам. Хората, които ме обичат. Хората, които ще се борят за мен и ще ме подкрепят", започна Шелтън.

"Някои от тях са тук. Много други не са тук. Цялото ми разширено семейство. Особено майка ми, сестра ми и приятелката ми. Те са били с мен всеки ден, въпреки че не са били тук, в Канада. Аз съм наистина благословен, че имам тези хора в живота си. Баща, който вярва в мен, който ме подтиква. Той е честен с мен. Не ми подслажда нещата.

Казва ми, когато не съм достатъчно агресивен на корта. Казва ми, когато не комбинирам сервис и волей. Казва ми, когато съм мек и трябва да бъда по-твърд. Но ми казва и когато играя добре. Беше много специално да споделя тези моменти с вас тук. На останалите момчета в моята ложа, обичам ви и ви ценя всички", добави още той.

