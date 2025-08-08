Пет начина, по които войната между Русия и Украйна може да приключи

Предстои дългоочаквана среща между американския президент Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин, като на масата ще е картата на Украйна. Една от явните цели на САЩ е тристранна среща на върха с украинския президент Володимир Зеленски, за да се обсъди прекратяването на войната – именно този формат Русия отхвърли в Истанбул през май. Руската цел вероятно пък е републиканецът да бъде върнат в орбитата на московския наратив. Тръмп иска "сделка", а Путин засега не отстъпва от максималистичните си цели.

Всичко това повдига въпроса как може да приключи войната. Ник Пейтън Уолш - главният кореспондент по международна сигурност на CNN - откроява пет възможни сценария:

1. Путин се съгласява на безусловно прекратяване на огъня

Много малко вероятно е Путин да се съгласи на прекратяване на огъня, при което фронтовата линия остава такава, каквато е. САЩ, Европа и Украйна вече поискаха такова примирие през май, под заплахата от санкции срещу Москва, но Русия го отхвърли. Тръмп се отметна от думата си за наказателни мерки тогава, предпочитайки ниско ниво на преговори в Истанбул (поне от руска страна), които не доведоха до нищо съществено. Обявеното уж 30-дневното примирие по-рано тази година относно удари по енергийната инфраструктура не беше спазено.

Снимка: Генерален щаб на украинската армия

Кремъл в момента превръща постепенните си придобивки на фронтовата линия в стратегически предимства и не вижда смисъл да спира този напредък сега, когато той достига своя връх. Дори заплахата от вторични санкции срещу Китай и Индия (които изглеждат устойчиви на натиска на САЩ) няма да промени тази непосредствена военна преценка за остатъка от лятото. До октомври - поне - Путин ще иска армията му да се сражава, защото печели.

2. Прагматизъм и още преговори

Преговорите могат да доведат до споразумение за по-нататъшни преговори, което ще затвърди руските постижения с настъпването на зимата, замразявайки фронта около октомври. Армията на Путин може да е превзела източните градове Покровск, Константиновка и Купянск дотогава, което ще даде на диктатора солидна позиция, от която да изчака зимата и да се прегрупира.

Русия може да се сражава отново през 2026 г. или да използва дипломацията, за да направи тези постижения постоянни.

Путин може също да повдигне въпроса за изборите в Украйна - отложени заради войната, която той започна - за да постави под въпрос легитимността на Зеленски и да опита да го свали от власт в полза на по-проруски настроен кандидат.

3. Украйна някак си преживява следващите две години

В този сценарий военната помощ от САЩ и Европа за Украйна помага на Киев да минимизира отстъплението на фронта през следващите месеци и кара Путин да потърси преговори, тъй като неговите военни отново няма да са успели да постигнат целта си. Покровск може да падне, а други крепости в Източна Украйна да бъдат застрашени, но Киев може да види забавяне на руското настъпление, както и преди, а Кремъл може дори да почувства тежестта на санкциите и прегряването на икономиката.

Европейските сили вече са изготвили подробни планове за разполагане на "сили за подсигуряване" в Украйна като част от гаранциите за сигурност. Десетки хиляди европейски войници от НАТО биха могли да се разположат около Киев и други големи градове, като предоставят логистична и разузнавателна помощ на Украйна в процеса на възстановяване и създадат достатъчно възпиращ ефект, за да накарат Москва да реши да остави фронта такъв, какъвто е. Това е най-доброто, на което Украйна може да се надява.

А ако Путин не спре и дипломацията се провали? Следващите варианти не са чак толкова ясни:

4. Катастрофа за Украйна и НАТО

Снимка: Getty Images/Guliver

Путин може да правилно да прецени пукнатините в единността на Запада след срещата на върха с Тръмп, която подобрява отношенията между САЩ и Русия, но оставя Украйна да се оправя сама. Европа може да направи всичко възможно, за да подкрепи Киев, но без американска подкрепа няма да успее да наклони везните. Путин може да види как малките победи в източната част на Украйна се превръщат в бавно разгромяване на украинските сили в равнинния, открит терен между Донбас и централните градове Днипро, Запорожие и столицата. Украинската отбрана може да се окаже слаба, а кризата с военните сили на Киев се превръща в политическа катастрофа, когато Зеленски изисква по-широка мобилизация, за да подкрепи отбраната на страната.

Сигурността на Киев отново изглежда застрашена. Армията на Путин напредва. Европейските сили преценяват, че е по-добре да се борят с Русия в Украйна, отколкото по-късно на територията на Европейския съюз. Но в крайна сметка европейските лидери нямат политически мандат да се включат във война за територия в Украйна. Путин напредва още. НАТО не успява да даде единна реакция. Това е кошмарът на Европа, но вече е краят на суверенна Украйна.

5. Бедствие за Путин: повторение на съветската кампания в Афганистан

Русия може да продължи да прави грешки, жертвайки живота на хиляди войници всяка седмица за сравнително малки печалби, а санкциите да подкопаят съюза ѝ с Китай и приходите от Индия. Финансовите резерви на суверенния фонд на Москва могат да намалеят, а приходите ѝ да спаднат. Несъгласието сред московския елит може да се засили поради факта, че Кремъл е отхвърлил дипломатическите изходи от войната, която сам е избрал, в полза на военна упоритост и неустойчива конфликтна ситуация с НАТО. Тръмп става "куцо пиле", а след междинните избори фокусът на САЩ се връща към традиционните норми на външната политика за противопоставяне на Русия и нейния поддръжник Пекин.

Снимка: Генерален щаб на украинската армия

При този сценарий Кремъл може да се сблъска с момент, в който неговата съпротива срещу баналните неудобства на реалността и икономическите трудности на собствения му народ се превръщат в токсични. Подобни лоши политически изчисления поддържаха в крайна сметка безплодната окупация на Афганистан от Съветския съюз в една друга война преди десетилетия, пак по избор на Москва. Подобни моменти на неочаквана слабост на Кремъл вече се появиха във войната в Украйна - например когато довереникът на Путин, вече покойният съосновател на ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, се озова в ролята на лидер на краткотрайна революция срещу Руската федерация.

Путин изглежда силен на пръв поглед, но когато се покаже слаб, може да бъде разобличен като критично уязвим. Това се е случвало и преди както с експанзионистична Съветска Русия, така и със самия Путин. Проблемът с този сценарий е, че той остава най-голямата надежда на западните стратези, които не могат да имат доверие нито на пълно влизане на НАТО във войната, за да се помогне на Украйна да спечели, нито на способността на Киев да отблъсне Москва военно.

Нито една от опциите не е добра за Украйна. Само една от тях означава действително поражение на Русия като военна сила и заплаха за европейската сигурност. А нито една не може да възникне от срещата на Тръмп с Путин, без Украйна да стане част от конкретно споразумение след това, анализира Ник Пейтън Уолш за CNN.

